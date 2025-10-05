La Liga 1 2025 ya está perdida para Sporting Cristal. Al menos así lo creen sus hinchas al ver el penoso presente del equipo en el Torneo Clausura, muy lejos del líder Universitario. Salvo que se produzca un milagro en las últimas fechas, el cuadro del Rímac cerrará otra temporada sin salir campeón, la quinta consecutiva desde su última consagración, allá por el 2020.

En estos 5 años, el desempeño del conjunto cervecero ha ido de más a menos. En el 2021 jugó la final; en el 2022 fue eliminado en semifinales; en el 2023 no pudo forzar playoffs y quedó tercero del acumulado; en el 2024 fue subcampeón como segundo del acumulado, pero porque ese año no hubo necesidad de playoffs por el título. Ahora, en este 2025, podría terminar incluso fuera de zona de clasificación a la Copa Libertadores.

¿Cómo se explica la debacle de un club que había acostumbrado a su afición a ser, como reza su lema, "siempre campeones, siempre primeros"? Entre el 2012 y el 2020, los rimenses vivieron la feliz época del denominado "año par", en la cual conquistaron cinco títulos (2012, 2014, 2016, 2018 y 2020) y lograron reducir la distancia en el palmarés respecto a Alianza Lima y Universitario de Deportes, sus grandes rivales.

Ahora, en cambio, se viven tiempos de vacas flacas en las vitrinas de Sporting Cristal, cuyas más recientes campañas solo han representado decepción tras decepción para sus seguidores. Esta acumulación de fracasos ha llevado a que la hinchada esté abiertamente enfrentada con la dirigencia, una tensión que ni siquiera el regreso de figuras históricas del equipo, como Julio César Uribe, ha podido apaciguar.

Y es precisamente la cara visible de esta dirigencia, Joel Raffo, quien se lleva la mayor parte de los reproches. Desde que asumió el mando de la institución junto con Innova Sports, los hinchas no han dejado de acusarlo de carecer de ambición por campeonar, de ir en contra de los valores del club y hasta de un presunto conflicto de intereses con una agencia de representación de jugadores.

Los deficientes fichajes realizados (Jhon Marchán, John Jairo Mosquera, Percy Prado, Juan Sánchez Franco Romero, Quembol Guadalupe, etc), algún cambio cuestionable de entrenador (Guillermo Farré por Enderson Moreira en el 2024) e incluso el manejo de las divisiones menores son los aspectos que más le reclama el aficionado a los directivos.

Al margen de la mala gestión dirigencial, no se puede soslayar el hecho de que, en más de una ocasión, el equipo no ha estado a la altura de las circunstancias al perder o empatar partidos decisivos (vs Atlético Grau en el Clausura 2022, ante UTC en el Clausura 2023, contra la 'U' en el Apertura 2024) que terminaron costándole caro.

Desde hace algún tiempo, el cuadro celeste adolece de una severa falta de jerarquía que no ha hecho más que agravarse con la mala elección de refuerzos (o la falta de ellos, como a inicios de este 2025). De la misma forma, el club no ha sabido decirle adiós a varios futbolistas que ya cumplieron su ciclo ni iniciar una verdadera renovación de su plantel, como lo exigen las circunstancias desde hace algún tiempo.

En el plano internacional la historia no es mejor. De las seis ediciones de Copa Libertadores que ha jugado el Cristal de Innova Sports, solo en una (2023) se puede decir que realmente compitió, aunque ni siquiera eso le bastó para clasificar a unos octavos de final que le son esquivos desde el 2004. Por otro lado, en sus esporádicas apariciones por Copa Sudamericana no fue más allá de los cuartos de final.

La historia indica que Sporting Cristal nunca ha pasado más de seis años seguidos sin ser campeón nacional. Actualmente está cerca de cumplir un lustro de sequía y, si bien aún está a tiempo de evitar romper su propia marca, el futuro luce poco alentador.