Mario Irivarren cuenta que famoso video de Alondra García cantando 'Mi declaración de amor' era dedicada a él y no a Paolo Guerrero: "Lo grabó en mi carro"

Good Time tuvo como invitados a Lil Silvio y El Vega, el dúo colombiano de reggaetón, y los conductores recordaron una famosa canción de los cantantes, titulada 'Mi declaración de amor', relacionada con Alondra García y Mario Irivarren.

Mario Irivarren recordó el famoso video de Alondra García cantando Mi declaración de amor y explicó que esa canción iba dedicada a él y no a Paolo Guerrero.
Mario Irivarren recordó el famoso video de Alondra García cantando Mi declaración de amor y explicó que esa canción iba dedicada a él y no a Paolo Guerrero. | Foto: Composición LR/ YouTube de Good Time/ Andina

La última emisión del programa de streaming Good Time tuvo como invitados a Lil Silvio y El Vega, el dúo colombiano de reggaetón que ha interpretado famosas canciones como 'Mi declaración de amor' y 'Tienes la magia'. Los compositores se mostraron agradecidos por el recibimiento que tuvieron en Perú y por el hecho de que en el país valoraran tanto la música que componen.

Sin embargo, hubo un momento que robó la atención cuando Laura Spoya recordó que una conocida canción estaba vinculada a Mario Irivarren. Todo se originó por un famoso video en el que Alondra García Miró aparece cantando 'Mi declaración de amor', éxito de los artistas colombianos. Fue entonces que Mario reveló la verdad detrás del video: la canción no estaba dirigida a Paolo Guerrero, como muchos pensaban, sino a él, aclarando así el verdadero origen de aquella recordada escena.

lr.pe

Mario Irivarren explica que canción cantada por Alondra García no estaba dedicada a Paolo Guerrero

Mario Irivarren explicó que en el video Alondra estaba grabando un vlog en su carro y justo había puesto la canción 'Mi declaración de amor'. "Justo en ese momento, en ese ínterin, terminamos. Y al poco tiempo, ella empieza una relación con un famoso futbolista aquí en Perú, justo cuando sale ese video. Y cada vez que hablaban de ellos, ponían esa canción de fondo", mencionó entre risas.

Pero en realidad, esa canción iba dedicada para él, afirmó Irivarren. "Encima, la grabó en mi carro", resaltó nuevamente. Agregó que, a raíz de ese hecho, lo empezaron a fastidiar, pero que, aun así, le encanta la canción que compusieron.

¿Quiénes son Lil Silvio y El Vega?

Lil Silvio & El Vega son un dúo urbano colombiano integrado por Silvio Andrés Ruiz Pérez (Lil Silvio) y Luigi Jesús Vega Vega (El Vega), originarios de Cartagena y San Estanislao, en el departamento de Bolívar. Ambos crecieron con fuertes influencias musicales: Lil Silvio se formó en la Escuela de Bellas Artes con inclinaciones hacia el hip hop, mientras que El Vega heredó la vena artística de su padre, cantante de música folclórica. Al unirse, lograron una propuesta única que mezcla reguetón, dancehall, merengue urbano y toques del folclor caribeño.

Su popularidad comenzó a despegar en 2013 con el tema 'Te Encontré', al que siguieron éxitos como 'Mi Declaración', 'Cuando Te Vi' (junto a Reykon), 'Qué Tengo Que Hacer' y 'Tienes la Magia”, alcanzando reconocimiento a nivel internacional. Con millones de reproducciones en plataformas digitales y varios discos de Oro y Platino, Lil Silvio & El Vega se consolidaron como uno de los dúos más representativos de la música urbana colombiana, llevando su estilo fresco y romántico a distintos países de Latinoamérica.

