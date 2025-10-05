Sporting Cristal dejó escapar una gran chance de meterse en la pelea por el Torneo Clausura. El equipo comandado por Paulo Autuori sufrió una dura remontada ante ADT de Tarma y no pudo acercarse al líder Universitario de Deportes. En medio de este panorama, el experimentado central Miguel Araujo lamentó el resultado y, además, sorprendió con su postura sobre los clubes que deciden cambiar su localía en la Liga 1.

"Es jodido por todo lo que pasó ayer, es jodido porque también regalamos muchos puntos en casa, puntos afuera que eran prácticamente claves, como en Cusco y este partido en Tarma", manifestó en un inicio para las cámaras de 'Entre Bolas'.

Miguel Araujo apunta contra clubes que cambian localía en Liga 1

En su llegada a la capital, el zaguero de la selección peruana cuestionó que varios clubes decidan cambiar su localía en pleno desarrollo del Torneo Clausura. "El partido ante ADT lo tuvimos controlado por momentos, pero nos pegó la altura. Mandamos nuestra carta para ver si lo jugábamos en Trujillo o Chiclayo, pero se jugó allá (Tarma), como debe ser", indicó.

"Es algo muy ilógico. Cada club tiene su plaza y se debe respetar, no hay razón para jugar en otra localía. Si no te gusta tu localía, vete a otro lugar y plántate ahí", agregó.

¿Qué dijo Miguel Araujo sobre el partido ante Universitario?

Por otra parte, el futbolista de 30 años se pronunció sobre la ventaja que le lleva Universitario a Sporting Cristal en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Además, afirmó que buscarán una victoria contra los cremas.

"La diferencia es alta (con Universitario). Nos vamos muy molestos, jodidos. Nos toca jugar contra la ‘U’ en casa y esperamos jugar en el Gallardo que se nos hace mejor para nosotros", sostuvo.