Miguel Araujo apunta contra clubes que cambian su localía en Liga 1: "Si no te gusta, vete a otro lugar"
Luego de la remontada que sufrió Sporting Cristal en Tarma, el experimentado defensor consideró que es "ilógico" que algunos clubes decidan cambian su localía en el Torneo Clausura.
- Pablo Ceppelini arremete contra la Liga 1 tras derrota de Alianza Lima que lo aleja del Clausura: “Muy amateur todo"
- Alianza Lima sucumbe en Huánuco: perdió 2-1 ante Alianza Universidad y se complica más en el Torneo Clausura 2025
Sporting Cristal dejó escapar una gran chance de meterse en la pelea por el Torneo Clausura. El equipo comandado por Paulo Autuori sufrió una dura remontada ante ADT de Tarma y no pudo acercarse al líder Universitario de Deportes. En medio de este panorama, el experimentado central Miguel Araujo lamentó el resultado y, además, sorprendió con su postura sobre los clubes que deciden cambiar su localía en la Liga 1.
"Es jodido por todo lo que pasó ayer, es jodido porque también regalamos muchos puntos en casa, puntos afuera que eran prácticamente claves, como en Cusco y este partido en Tarma", manifestó en un inicio para las cámaras de 'Entre Bolas'.
PUEDES VER: Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima
Miguel Araujo apunta contra clubes que cambian localía en Liga 1
En su llegada a la capital, el zaguero de la selección peruana cuestionó que varios clubes decidan cambiar su localía en pleno desarrollo del Torneo Clausura. "El partido ante ADT lo tuvimos controlado por momentos, pero nos pegó la altura. Mandamos nuestra carta para ver si lo jugábamos en Trujillo o Chiclayo, pero se jugó allá (Tarma), como debe ser", indicó.
"Es algo muy ilógico. Cada club tiene su plaza y se debe respetar, no hay razón para jugar en otra localía. Si no te gusta tu localía, vete a otro lugar y plántate ahí", agregó.
PUEDES VER: Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal
¿Qué dijo Miguel Araujo sobre el partido ante Universitario?
Por otra parte, el futbolista de 30 años se pronunció sobre la ventaja que le lleva Universitario a Sporting Cristal en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Además, afirmó que buscarán una victoria contra los cremas.
"La diferencia es alta (con Universitario). Nos vamos muy molestos, jodidos. Nos toca jugar contra la ‘U’ en casa y esperamos jugar en el Gallardo que se nos hace mejor para nosotros", sostuvo.