Universitario de Deportes volvió a mostrar un gran nivel y no pasó apuros para llevarse el triunfo ante Alianza Atlético en Trujillo por el Torneo Clausura. Si bien los dirigidos por Jorge Fossati fueron superiores, una de las polémicas del partido tuvo lugar en el primer tiempo: el defensor César Inga cometió una dura infracción que no fue advertida por el VAR.

En ese sentido, el periodista Mr. Peet se pronunció sobre el pisotón del futbolista merengue y fue claro al mencionar que en otras jugadas similares sí hubo revisión del videoarbitraje y se registraron expulsiones.

Mr. Peet sobre polémico pisotón de Inga en triunfo de Universitario

"Vimos a un Universitario muy superior a Alianza Atlético de Sullana. Hay una jugada polémica de Inga. Yo no me voy a quedar en algunas jugadas puntuales porque en el tema del VAR se maneja con distintos criterios. Muchas veces no termina siendo la responsabilidad del que está en la cancha, sino de los que manejan el VAR con distintos criterios. Ese tipo de jugadas parecidas, y hasta de menor intensidad, daban como conclusión la roja", manifestó en el programa 'Madrugol'.

Más allá de esta polémica acción, el comunicar reconoció que Universitario de Deportes sometió al conjunto churre y fue un justo ganador. Cabe resaltar que, con esta victoria, los cremas se mantienen en la cima de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

"Fuera de esa situación, Universitario en el transcurso del partido fue superior. Esa fue una situación aislada; ciertamente, como situación aislada que es, puede cambiar el rumbo del partido. Pero son criterios distintos de quienes manejan el VAR", agregó.

"Universitario de Deportes tuvo mejores posibilidades que Sullana (...). El partido, repito, con ese paréntesis de lo que pudo ser una expulsión... No sé con qué criterio lo pudieron llamar al árbitro para decirle sobre el pisotón de Inga. El partido siempre lo manejo Universitario, fue muy superior", concluyó.

¿Cómo marcha Universitario en el Torneo Clausura?

Con su victoria 2-0 frente a Alianza Atlético, los dirigidos por Jorge Fossati se consolidan en la punta del Torneo Clausura con 27 unidades.