Sport Boys no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Universitario en el Estadio Monumental por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con este resultado, el conjunto del Callao suma solo 4 unidades y ha quedado relegado en la tabla de posiciones del torneo peruano. La mala racha terminó sepultando la continuidad de su DT Arturo Reyes, quien había llegado hace tan solo 3 meses. Este es el segundo técnico que deja la Misilera tras la renuncia del argentino Cristian Paulucci.

Boys no pasa por su mejor momento y Reyes lo ha evidenciado en sus recientes declaraciones. Al despedirse de la institución, el técnico colombiano explicó las razones que lo motivaron a salir del club y contó las duras vivencias que atravesó durante su estadía en el fútbol peruano.

ExDT de Boys revela por qué se concretó su salida del club

En conversación para el programa 'El Vbar Caracol', Arturo Reyes señaló que una de las principales problemáticas de Sport Boys son sus deudas. A pesar de que están en proceso de mejorar, comentó que no existen muchos recursos.

"Bueno, la verdad que fue una experiencia enriquecedora porque nos pasaron muchas situaciones que nunca habíamos vivido. Pero seguramente, nos van a servir para lo que viene. Este es un club que está cambiando su administración, están tratando de hacer bien las cosas, pero administraciones anteriores tienen muchas deudas y están tratando de ponerse al día. Eso hace muy difícil la contratación de jugadores, no hay muchos recursos. No fue fácil. De todas manera, futbolísticamente el equipo intentó hacer lo que queríamos en algunos partidos", mencionó.

Asimismo, dijo que pasó por una situación que nunca había vivido: tener expulsados en casi todos los partidos que dirigió. "Pero tuvimos algo que no nos había pasado nunca: tener 10 expulsados en los partidos que dirigimos. Eso quiere decir que en 7 de esos partidos, jugamos en inferioridad numérica. El primer partido contra Melgar íbamos ganando, nos expulsaron a un jugador y perdimos. Contra UTC íbamos ganando en la altura y empatamos 1-1. Ante Cusco íbamos ganando 1-0, nos expulsaron dos jugadores y perdimos. Contra Alianza de Sullana, tuvimos dos expulsados y perdimos al minuto 95", agregó.

"Contra Sporting Cristal llegamos 20 minutos tarde al partido por temas de tráfico. El equipo no pudo calentar y estiraron en el bus. Cosas inverosímiles para mí. También tuvimos un expulsado y perdimos contra Sporting Cristal", concluyó.

¿Cuándo es el próximo partido de Sport Boys?

Después de caer ante Universitario en el Monumental, Sport Boys chocará ante Deportivo Garcilaso por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El compromiso se llevará a cabo el próximo viernes 15 de agosto desde las 8.00 p. m., en el Estadio Miguel Grau.