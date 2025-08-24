HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     
Fútbol Peruano

Liga 2 2025: tabla de posiciones en los grupos de ascenso y descenso de la segunda división del Perú

Este fin de semana se disputa una nueva jornada por la etapa de ascenso y descenso en la Liga 2 del fútbol peruano. Varios clubes buscan volver a primera división.

César Vallejo, club que descendió el año pasado, busca su regreso a la Liga 1. Foto: Liga 2
César Vallejo, club que descendió el año pasado, busca su regreso a la Liga 1. Foto: Liga 2

En paralelo con el Torneo Clausura de la Liga 1 2025, el campeonato de segunda división del fútbol peruano, la Liga 2, sigue su curso. El certamen se encuentra actualmente en la denominada fase de grupos, en la cual 10 clubes pelean por el ascenso a primera división y los 5 restantes por evitar el descenso a la Liga 3 (tercera división).

Cuadros como Carlos A. Mannucci, César Vallejo y Unión Comercio buscan su regreso a la máxima categoría. La Universidad San Martín, en cambio, lucha por recuperarse de una pésima campaña y mantenerse en segunda.

PUEDES VER: [GOLPERU] Hora del partido Universitario vs Alianza Lima HOY por el clásico de la Liga 1 2025

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga 2 2025

Grupo de ascenso

Así marchan las tablas de los grupos A y B del ascenso. Los dos primeros de cada grupo avanzan directo a semifinales, mientras que los segundos y terceros jugarán cuartos de final.

Grupo APJPGDGPts
CD Moquegua5209
Tacna Heroica5208
Carlos A. Mannucci4237
FC Cajamarca51-17
César Vallejo51-24
Grupo BPJPGDGPts
Unión Comercio44912
San Marcos52-48
Comerciantes FC4106
Santos42-16
ADA Jaén50-42

Grupo de descenso

En el grupo de descenso, el último perderá la categoría y descenderá a la Liga 3. Los otros cuatro se mantendrán en Liga 2.

EquipoPJPGDGPts
Pirata FC4237
Cantolao4217
Coopsol4116
Llacuabamba4206
San Martín40-51

PUEDES VER: Convocados de la selección peruana: la inesperada lista de Óscar Ibáñez para la última fecha doble de eliminatorias

lr.pe

Resultados de la Liga 2 2025: partidos de hoy

Este domingo 24 de agosto se juegan los últimos partidos correspondientes a la fecha 6 de la fase de grupos en la Liga 2. Así quedaron los encuentros previos.

  • Deportivo Moquegua 0-2 Bentín Tacna Heroica
  • FC Cajamarca 2-0 César Vallejo
  • San Marcos 1-1 ADA Jaén
  • Deportivo Llacuabamba vs Pirata FC
  • Deportivo Coopsol vs Universidad San Martín
  • Comerciantes FC vs Unión Comercio.

¿Cómo se juega la Liga 2 2025?

Esta temporada de la segunda división del Perú otorga dos cupos para la Liga 1 2026. El primer boleto será para el campeón, mientras que el segundo se decidirá en una llave extra entre el subcampeón y el tercer puesto.

Notas relacionadas
César Vallejo rompe el mercado de la Liga 2 y anuncia fichaje desde el Sevilla de España: "Con proyección"

César Vallejo rompe el mercado de la Liga 2 y anuncia fichaje desde el Sevilla de España: "Con proyección"

LEER MÁS
De la Liga 2 al Mundial de Clubes: el jugador colombiano que pasó por la liga peruana y ahora juega en histórico equipo brasileño

De la Liga 2 al Mundial de Clubes: el jugador colombiano que pasó por la liga peruana y ahora juega en histórico equipo brasileño

LEER MÁS
Presidente de ADA Jaén revela la verdad tras la salida de Flavio Maestri y aclara: "Todo se salió de control"

Presidente de ADA Jaén revela la verdad tras la salida de Flavio Maestri y aclara: "Todo se salió de control"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué canal transmite Alianza vs Universitario EN VIVO HOY? Alineaciones del clásico por la Liga 1

¿Qué canal transmite Alianza vs Universitario EN VIVO HOY? Alineaciones del clásico por la Liga 1

LEER MÁS
Alineaciones confirmadas Universitario ante Alianza Lima por el clásico peruano del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Alineaciones confirmadas Universitario ante Alianza Lima por el clásico peruano del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

LEER MÁS
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
Canal TV de Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 Torneo Clausura 2025

Canal TV de Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima y su desafiante mensaje previo al clásico contra Universitario: "La bandera blanquiazul siempre flamea"

Alianza Lima y su desafiante mensaje previo al clásico contra Universitario: "La bandera blanquiazul siempre flamea"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Fútbol Peruano

Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Alianza Lima definió su postura tras acontecimientos en partido Independiente vs U. de Chile: "Es un tema estrictamente de Conmebol"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota