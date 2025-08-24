Liga 2 2025: tabla de posiciones en los grupos de ascenso y descenso de la segunda división del Perú

En paralelo con el Torneo Clausura de la Liga 1 2025, el campeonato de segunda división del fútbol peruano, la Liga 2, sigue su curso. El certamen se encuentra actualmente en la denominada fase de grupos, en la cual 10 clubes pelean por el ascenso a primera división y los 5 restantes por evitar el descenso a la Liga 3 (tercera división).

Cuadros como Carlos A. Mannucci, César Vallejo y Unión Comercio buscan su regreso a la máxima categoría. La Universidad San Martín, en cambio, lucha por recuperarse de una pésima campaña y mantenerse en segunda.

Tabla de posiciones de la Liga 2 2025

Grupo de ascenso

Así marchan las tablas de los grupos A y B del ascenso. Los dos primeros de cada grupo avanzan directo a semifinales, mientras que los segundos y terceros jugarán cuartos de final.

Grupo A PJ PG DG Pts CD Moquegua 5 2 0 9 Tacna Heroica 5 2 0 8 Carlos A. Mannucci 4 2 3 7 FC Cajamarca 5 1 -1 7 César Vallejo 5 1 -2 4

Grupo B PJ PG DG Pts Unión Comercio 4 4 9 12 San Marcos 5 2 -4 8 Comerciantes FC 4 1 0 6 Santos 4 2 -1 6 ADA Jaén 5 0 -4 2

Grupo de descenso

En el grupo de descenso, el último perderá la categoría y descenderá a la Liga 3. Los otros cuatro se mantendrán en Liga 2.

Equipo PJ PG DG Pts Pirata FC 4 2 3 7 Cantolao 4 2 1 7 Coopsol 4 1 1 6 Llacuabamba 4 2 0 6 San Martín 4 0 -5 1

Resultados de la Liga 2 2025: partidos de hoy

Este domingo 24 de agosto se juegan los últimos partidos correspondientes a la fecha 6 de la fase de grupos en la Liga 2. Así quedaron los encuentros previos.

Deportivo Moquegua 0-2 Bentín Tacna Heroica

FC Cajamarca 2-0 César Vallejo

San Marcos 1-1 ADA Jaén

Deportivo Llacuabamba vs Pirata FC

Deportivo Coopsol vs Universidad San Martín

Comerciantes FC vs Unión Comercio.

¿Cómo se juega la Liga 2 2025?

Esta temporada de la segunda división del Perú otorga dos cupos para la Liga 1 2026. El primer boleto será para el campeón, mientras que el segundo se decidirá en una llave extra entre el subcampeón y el tercer puesto.