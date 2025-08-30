Programación Liga 2 2025: partidos de hoy y tabla de posiciones por la fecha 7 de la fase de grupos

El Poderoso del Alto Mayo tiene puntaje perfecto en esta fase de grupos de la Liga 2. Foto: Unión Comercio

Este sábado 30 de agosto arranca la séptima jornada de la Liga 2 2025, campeonato de la segunda división del fútbol peruano que decidirá a los dos ascendidos para la Liga 1 2026. Uno de los favoritos al título es Unión Comercio, que lleva puntaje perfecto tras ganar sus cinco primeros partidos.

El encuentro que se perfila como el más atractivo de esta fecha es el derbi trujillano entre César Vallejo y Carlos A. Mannucci. Los poetas están obligados a ganar si quieren seguir teniendo chances, mientras que los carlistas van por el liderato de su grupo.

Programación de la Liga 2 2025: partidos de hoy por la fecha 7

Así se jugará esta jornada de la Liga 2. Algunos partidos se podrán ver por TV y/o YouTube.

ADA Jaén vs Comerciantes FC | sábado 30 de agosto | 3.00 p. m. | YouTube (ATV Deportes y FPF)

Unión Comercio vs Santos FC | sábado 30 de agosto | 3.00 p. m.

San Martín vs Deportivo Llacuabamba | domingo 31 de agosto | 11.00 a. m. | ATV (canal 9)

César Vallejo vs Carlos A. Mannucci | domingo 31 de agosto | 1.30 p. m. | ATV (canal 9)

Tacna Heroica vs FC Cajamarca | domingo 31 de agosto | 3.00 p. m. | YouTube (ATV Deportes y FPF)

Pirata FC vs Cantolao | lunes 1 de septiembre | 1.00 p. m.

Tabla de posiciones de la Liga 2 2025

Así marchan los clubes que juegan por el ascenso en los grupos A y B. Los dos líderes de cada grupo clasificarán directo a semifinales, mientras que los equipos entre el segundo y tercer lugar se enfrentarán entre sí en playoffs (cuartos de final).

Grupo A PJ PG DG Pts CD Moquegua 5 2 0 9 Tacna Heroica 5 2 0 8 Carlos A. Mannucci 4 2 3 7 FC Cajamarca 5 1 -1 7 César Vallejo 5 1 -2 4

Grupo B PJ PG DG Pts Unión Comercio 5 5 10 15 Santos 4 2 -1 6 Comerciantes FC 5 1 -1 6 San Marcos 5 2 -5 6 ADA Jaén 5 0 -3 3

En cuanto al grupo de los que pelean por evitar el descenso, San Martín sigue siendo el colero absoluto y, por el momento, se convierte en el único que descendería a la Liga 3 (tercera división).