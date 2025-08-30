HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     
Fútbol Peruano

Programación Liga 2 2025: partidos de hoy y tabla de posiciones por la fecha 7 de la fase de grupos

Los 10 clubes de segunda división que luchan por ascender continúan con su camino rumbo a semifinales y/o cuartos de final del torneo. Los otros 5 buscan evitar el descenso a la Liga 3.

El Poderoso del Alto Mayo tiene puntaje perfecto en esta fase de grupos de la Liga 2. Foto: Unión Comercio
El Poderoso del Alto Mayo tiene puntaje perfecto en esta fase de grupos de la Liga 2. Foto: Unión Comercio

Este sábado 30 de agosto arranca la séptima jornada de la Liga 2 2025, campeonato de la segunda división del fútbol peruano que decidirá a los dos ascendidos para la Liga 1 2026. Uno de los favoritos al título es Unión Comercio, que lleva puntaje perfecto tras ganar sus cinco primeros partidos.

El encuentro que se perfila como el más atractivo de esta fecha es el derbi trujillano entre César Vallejo y Carlos A. Mannucci. Los poetas están obligados a ganar si quieren seguir teniendo chances, mientras que los carlistas van por el liderato de su grupo.

PUEDES VER: Rebaglaiti contundente sobre Quispe tras inminente fichaje por Sydney FC de Australia: 'Un sitio loquísimo para jugar'

lr.pe

Programación de la Liga 2 2025: partidos de hoy por la fecha 7

Así se jugará esta jornada de la Liga 2. Algunos partidos se podrán ver por TV y/o YouTube.

  • ADA Jaén vs Comerciantes FC | sábado 30 de agosto | 3.00 p. m. | YouTube (ATV Deportes y FPF)
  • Unión Comercio vs Santos FC | sábado 30 de agosto | 3.00 p. m.
  • San Martín vs Deportivo Llacuabamba | domingo 31 de agosto | 11.00 a. m. | ATV (canal 9)
  • César Vallejo vs Carlos A. Mannucci | domingo 31 de agosto | 1.30 p. m. | ATV (canal 9)
  • Tacna Heroica vs FC Cajamarca | domingo 31 de agosto | 3.00 p. m. | YouTube (ATV Deportes y FPF)
  • Pirata FC vs Cantolao | lunes 1 de septiembre | 1.00 p. m.

Tabla de posiciones de la Liga 2 2025

Así marchan los clubes que juegan por el ascenso en los grupos A y B. Los dos líderes de cada grupo clasificarán directo a semifinales, mientras que los equipos entre el segundo y tercer lugar se enfrentarán entre sí en playoffs (cuartos de final).

Grupo APJPGDGPts
CD Moquegua5209
Tacna Heroica5208
Carlos A. Mannucci4237
FC Cajamarca51-17
César Vallejo51-24
Grupo BPJPGDGPts
Unión Comercio551015
Santos42-16
Comerciantes FC51-16
San Marcos52-56
ADA Jaén50-33

En cuanto al grupo de los que pelean por evitar el descenso, San Martín sigue siendo el colero absoluto y, por el momento, se convierte en el único que descendería a la Liga 3 (tercera división).

EquipoPJPGDGPts
Llacuabamba5319
Pirata FC5227
Cantolao4217
Coopsol 52-16
San Martín51-34
Notas relacionadas
Liga 2 2025: tabla de posiciones en los grupos de ascenso y descenso de la segunda división del Perú

Liga 2 2025: tabla de posiciones en los grupos de ascenso y descenso de la segunda división del Perú

LEER MÁS
César Vallejo rompe el mercado de la Liga 2 y anuncia fichaje desde el Sevilla de España: "Con proyección"

César Vallejo rompe el mercado de la Liga 2 y anuncia fichaje desde el Sevilla de España: "Con proyección"

LEER MÁS
De la Liga 2 al Mundial de Clubes: el jugador colombiano que pasó por la liga peruana y ahora juega en histórico equipo brasileño

De la Liga 2 al Mundial de Clubes: el jugador colombiano que pasó por la liga peruana y ahora juega en histórico equipo brasileño

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Piero Cari se pronuncia por primera vez tras ser convocado por Óscar Ibáñez a la selección peruana: "Un sentimiento muy grande"

Piero Cari se pronuncia por primera vez tras ser convocado por Óscar Ibáñez a la selección peruana: "Un sentimiento muy grande"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Fútbol Peruano

¡Exigen sanciones! Se reveló los 4 integrantes de Alianza Lima que Universitario denunció por hechos "provocativos" en el clásico

Néstor Gorosito reveló que le puso un plazo a Alianza Lima para definir su futuro en el club: "Les dije que..."

Jugador de Binacional relata el trágico momento que vive tras descenso de la Liga 1: "Todos quedamos a la deriva"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota