César Vallejo vs Carlos Mannucci EN VIVO juegan a partir de la 1.30 p. m., en el estadio César Acuña Peralta, por la fecha 7 de la fase de grupos en la Liga 2. El partido se podrá ver vía ATV y el canal de YouTube de la FPF, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Los dos máximos representantes del fútbol trujillano en la actualidad se enfrentan en un derbi que promete muchas emociones. El equipo de 'Chemo' del Solar, colero de su grupo, está necesitado de un triunfo para no despedirse de la opción de ascender. El Tricolor, por su parte, no quiere dejar escapar la chance de ser líder y acercarse a las semifinales o, en su defecto, los cuartos de final.

¿A qué hora juega César Vallejo vs Carlos Mannucci?

El derbi de Trujillo entre César Vallejo y Carlos A. Mannucci se jugará a partir de la 1.30 p. m.

¿Dónde ver César Vallejo vs Carlos Mannucci?

La transmisión de este César Vallejo vs Carlos A. Mannucci irá a través de ATV (canal 9 de señal abierta). También se podrá ver en los canales oficiales de YouTube ATV Deportes, FPF y Depormatch.

Pronóstico de César Vallejo vs Carlos Mannucci

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a César Vallejo.

Betsson: gana Vallejo (1,90), empate (3,50), gana Mannucci (3,30)

Betano: gana Vallejo (1,95), empate (3,30), gana Mannucci (3,40)

1XBet: gana Vallejo (1,95), empate (3,42), gana Mannucci (3,41)

Doradobet: gana Vallejo (1,90), empate (3,20), gana Mannucci (3,40).

Entradas César Vallejo vs Carlos Mannucci

Las entradas para este partido se podrán comprar de forma virtual en la página web Fasticket o presencial en las boleterías del estadio César Acuña Peralta.

Precio de las entradas al partido contra Mannucci. Foto: UCV

PUEDES VER: Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido de Premier League

Grupo de César Vallejo y Carlos Mannucci

Así van César Vallejo y Carlos A. Mannucci en el grupo A por el ascenso a la Liga 1. Los carlistas le llevan tres puntos de ventaja a los poetas, con un partido menos.