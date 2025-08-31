HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fútbol Peruano

¿A qué hora juega César Vallejo vs Carlos Mannucci HOY por el derbi trujillano de la Liga 2?

Por la fecha 7 de la fase de grupos, poetas y carlistas se enfrentan en un duelo clave para seguir en carrera rumbo al ascenso. El canal ATV transmitirá este encuentro.

Los poetas perdieron 1-0 ante Mannucci en el último derbi. Foto: UCV
Los poetas perdieron 1-0 ante Mannucci en el último derbi. Foto: UCV

César Vallejo vs Carlos Mannucci EN VIVO juegan a partir de la 1.30 p. m., en el estadio César Acuña Peralta, por la fecha 7 de la fase de grupos en la Liga 2. El partido se podrá ver vía ATV y el canal de YouTube de la FPF, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Los dos máximos representantes del fútbol trujillano en la actualidad se enfrentan en un derbi que promete muchas emociones. El equipo de 'Chemo' del Solar, colero de su grupo, está necesitado de un triunfo para no despedirse de la opción de ascender. El Tricolor, por su parte, no quiere dejar escapar la chance de ser líder y acercarse a las semifinales o, en su defecto, los cuartos de final.

PUEDES VER: Cristal hace fuerte reclamo a la Liga 1 por programación de partido de la 'U' en Trujillo: 'Distorsiones reglamentarias'

lr.pe

¿A qué hora juega César Vallejo vs Carlos Mannucci?

El derbi de Trujillo entre César Vallejo y Carlos A. Mannucci se jugará a partir de la 1.30 p. m.

¿Dónde ver César Vallejo vs Carlos Mannucci?

La transmisión de este César Vallejo vs Carlos A. Mannucci irá a través de ATV (canal 9 de señal abierta). También se podrá ver en los canales oficiales de YouTube ATV Deportes, FPF y Depormatch.

Pronóstico de César Vallejo vs Carlos Mannucci

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a César Vallejo.

  • Betsson: gana Vallejo (1,90), empate (3,50), gana Mannucci (3,30)
  • Betano: gana Vallejo (1,95), empate (3,30), gana Mannucci (3,40)
  • 1XBet: gana Vallejo (1,95), empate (3,42), gana Mannucci (3,41)
  • Doradobet: gana Vallejo (1,90), empate (3,20), gana Mannucci (3,40).

Entradas César Vallejo vs Carlos Mannucci

Las entradas para este partido se podrán comprar de forma virtual en la página web Fasticket o presencial en las boleterías del estadio César Acuña Peralta.

Precio de las entradas al partido contra Mannucci. Foto: UCV

Precio de las entradas al partido contra Mannucci. Foto: UCV

PUEDES VER: Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido de Premier League

lr.pe

Grupo de César Vallejo y Carlos Mannucci

Así van César Vallejo y Carlos A. Mannucci en el grupo A por el ascenso a la Liga 1. Los carlistas le llevan tres puntos de ventaja a los poetas, con un partido menos.

Grupo APJPGDGPts
CD Moquegua5209
Tacna Heroica5208
Carlos A. Mannucci4237
FC Cajamarca51-17
César Vallejo51-24
Notas relacionadas
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones

LEER MÁS
Liga 2 2025: tabla de posiciones en los grupos de ascenso y descenso de la segunda división del Perú

Liga 2 2025: tabla de posiciones en los grupos de ascenso y descenso de la segunda división del Perú

LEER MÁS
César Vallejo rompe el mercado de la Liga 2 y anuncia fichaje desde el Sevilla de España: "Con proyección"

César Vallejo rompe el mercado de la Liga 2 y anuncia fichaje desde el Sevilla de España: "Con proyección"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alessandro Burlamaqui explica cómo llegó a Alianza Lima tras no tener protagonismo en Valencia: "Me faltó..."

Alessandro Burlamaqui explica cómo llegó a Alianza Lima tras no tener protagonismo en Valencia: "Me faltó..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Fútbol Peruano

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Mr.Peet revela la postura de Alianza Lima tras la multa impuesta por Indecopi: “Tiene para rato"

Alessandro Burlamaqui explica cómo llegó a Alianza Lima tras no tener protagonismo en Valencia: "Me faltó..."

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota