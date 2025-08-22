Ricardo Gareca será el invitado de lujo para el inicio de la cuarta temporada del podcast 'Enfocados'. El programa dirigido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola contará con el 'Tigre' para que cuente sus vivencias durante su estadía en la selección peruana. En el adelanto de la entrevista, el DT argentino recordó y vaciló a André Carrillo, con quien tuvo una tensa conversación antes de fichar por Al-Hilal de Arabia Saudita después de su participación en el Mundial de Rusia 2018.

En su momento, la 'Culebra' contó que Ricardo Gareca le advirtió que su llegada a Arabia podía complicar su convocatoria a la selección peruana. En tono sarcástico, Carrillo relata que le respondió que llame a otro jugador de la liga local para que pueda sumarse a la Blanquirroja.

Gareca 'trolea' a Carrillo por mandarlo a buscar a su reemplazo a Huncayo

Gareca no olvidó estas declaraciones de su exdirigido. Por ello, al final de la charla con la 'Foquita' le dejó un sutil mensaje: "Vi el programa con André (Carrillo). Qué mentiroso que es". Inmediatamente, Farfán y Guizasola estallaron de risa.

Cabe señalar que, hace un tiempo atrás, André Carrillo aseguró que sus palabras fueron en tono sarcástico por el ambiente que se formó en el programa. "Me golpearon por vacilar mucho. Yo estaba a la 'joda', vacilando. Era todo a la broma porque yo jamás en la vida le diría eso al entrenador. Fue parte del vacilón. Yo respeto a todos los equipos. No fue ofensivo. No fue mi intención de menospreciar a los peruanos, yo siento mucho cariño por ellos", dijo en su momento en 'En carne propia'.

Carrillo y la vez que mandó a Gareca a buscar su sustituto en Huancayo

En su momento, todo el Perú esperaba que Carrillo dé el salto a un mejor equipo tras su buen rendimiento en Rusia 2018. Sin embargo, fichó por Al-Hilal, lo cual no fue del agrado de Gareca. A pesar de la advertencia del argentino, optó por marcharse al otro lado del mundo.

“El profe Gareca me llamó cuando se hablaba de que iba a ir Arabia y me dijo: ‘Ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo’. Yo le dije: ‘Ya, profe, convoque a otro. Ahí tiene bastantes clubes en Perú. Vaya a Huancayo o Ayacucho a sacar a su extremo”, mencionó hace algunos meses en el programa 'Enfocados'.