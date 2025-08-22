Jefferson Farfán y Roberto Guizasola iniciarán la cuarta temporada de 'Enfocados' con Ricardo Gareca. El técnico argentino se sentará junto con los exfutbolistas para contar algunos pasajes de su carrera en la selección peruana. En el adelanto del pódcast, el 'Tigre' se animó a revelar que tuvo un acercamiento para ser nuevo entrenador de Alianza Lima. Además, recordó a sus defensas en la Blanquirroja y no escatimó en hacerles unas crueles bromas.

Gareca es uno de los personajes más queridos en el pueblo peruano. El hecho de que haya llevado a la Bicolor a Rusia 2018 después de 36 años quedará marcado como un hito en la historia del balompié peruano. Por ello, sus declaraciones siempre causan repercusión en nuestro país. Esta vez no fue la excepción.

Ricardo Gareca revela que pudo ser entrenador de Alianza Lima

Por lo usual, Ricardo Gareca suele ser relacionado con Universitario por su etapa en el 2007 y 2008. En aquella oportunidad, logró levantar el Torneo Apertura con el conjunto crema. Posteriormente, dirigió a clubes de su natal Argentina, pero ninguno del Perú.

Sin embargo, en 'Enfocados', Gareca contó que estuvo cerca de ser DT de Alianza Lima durante una etapa de su carrera. "En algún momento hubo una conversación", señaló después de que Farfán y Guizasola, exfutbolistas blanquiazules, lo pidieran en el equipo.

Ricardo Gareca bromeó a su defensa de la selección peruana

En otro momento de la conversación, Ricardo Gareca se refirió a su línea defensiva en la selección peruana. Como se conoce, el 'Flaco' llegó a usar a Aldo Corzo, Christian Ramos, y a Alberto Rodríguez para contrarrestar los ataques de sus rivales en las Eliminatorias.

"Aldo era actitud y moral. El 'Mudo' (en referencia a Alberto Rodríguez) hacía un alargue y tenía que descansar. Eran todos de buen pie. Ramos era con el que había que tener cuidado", comentó entre risas.