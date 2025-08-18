HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Fútbol Peruano

Franco Velazco lanzó dura advertencia a la CONAR tras polémica en partido de Universitario vs Sport Huancayo: “Presentaremos una carta de queja”

Franco Velazco, administrador de Universitario, criticó a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) por la decisión y anunció que solicitarán los audios del VAR de la jugada polémica.

Franco Velazco arremetió contra la CONAR. Foto: composición LR/captura Ovación
Franco Velazco arremetió contra la CONAR. Foto: composición LR/captura Ovación

Durante el encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo por la fecha seis del Torneo Clausura de la Liga 1, se anuló un gol de Alex Valera por una supuesta posición adelantada previa de José Carabalí, lo que generó polémica, ya que muchos consideraron que el jugador no estaba adelantado.

Tras ello, distintas voces del conjunto crema se pronunciaron, entre ellas la de Franco Velazco, actual administrador de la ‘U’, quien arremetió contra la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). Señaló que solicitarán los audios del VAR y que presentarán una carta de queja a la entidad por este hecho.

PUEDES VER: Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: "Hay doble error"

lr.pe

Franco Velazco arremete contra CONAR

Al ser consultado sobre la polémica, el administrador indicó: “Estamos presentando una carta a la CONAR solicitando los audios del VAR y, luego de recopilar la información, presentaremos una carta de queja a la misma entidad”. Con estas palabras, dejó en claro que no dudará en tomar acciones para esclarecer la decisión arbitral.

¿Cómo quedo el partido entre Universitario y Sport Huancayo?

Universitario empató 1-1 con Sport Huancayo por la fecha 6 del Clausura. Con este resultado, Cristal sigue líder, la ‘U’ es segunda y los huancaínos sextos. Ahora, los cremas se concentran en el duelo de vuelta ante Palmeiras por la Libertadores, este martes 21.

PUEDES VER: Universitario anuncia drástica medida tras polémica en empate con Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2025

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tras este empate, así quedo Universitario y Sport Huancayo en la tabla del Torneo Clausura de la Liga 1.

ClubPJDGPuntos
1. Sporting Cristal61416
2. Universitario5713
3. Cusco FC4712
4. Deportivo Garcilaso6512
5. Alianza Lima6211
6. Sport Huancayo507
7. Alianza Atlético506
8. Juan Pablo II6-26
9. Los Chankas4-46
10. ADT5-46
11. Cienciano515
12. Comerciantes Unidos5-25
13. Binacional5-25
14. Melgar5-25
15. Atlético Grau4-24
16. Alianza Universidad5-34
17. Ayacucho FC5-34
18. Sport Boys6-64
19. UTC4-41
Notas relacionadas
Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: "Hay doble error"

Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: "Hay doble error"

LEER MÁS
Diego Rebagliati y su firme concepto sobre Álvaro Barco tras arremeter contra arbitraje luego del empate de Universitario: "Es explosivo"

Diego Rebagliati y su firme concepto sobre Álvaro Barco tras arremeter contra arbitraje luego del empate de Universitario: "Es explosivo"

LEER MÁS
Filtran video de la tensa discusión entre Álvaro Barco con hincha tras empate de Universitario: "Tienes que pensar"

Filtran video de la tensa discusión entre Álvaro Barco con hincha tras empate de Universitario: "Tienes que pensar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: "Hay doble error"

Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: "Hay doble error"

LEER MÁS
Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

LEER MÁS
Óscar del Portal contradice a Jorge Fossati por programación y arremete contra Universitario: "Ahora sí se están quejando"

Óscar del Portal contradice a Jorge Fossati por programación y arremete contra Universitario: "Ahora sí se están quejando"

LEER MÁS
Alianza Lima quiere dar el batacazo y fichar a Pedro Aquino para el Clausura: club realizó oferta a horas del cierre del libro de pases

Alianza Lima quiere dar el batacazo y fichar a Pedro Aquino para el Clausura: club realizó oferta a horas del cierre del libro de pases

LEER MÁS
Agustín Lozano prolonga su mandato y se queda hasta 2030 en la FPF: la justificación que dio ante la Asamblea de Bases para reelegirse

Agustín Lozano prolonga su mandato y se queda hasta 2030 en la FPF: la justificación que dio ante la Asamblea de Bases para reelegirse

LEER MÁS
Universitario anuncia drástica medida tras polémica en empate con Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2025

Universitario anuncia drástica medida tras polémica en empate con Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

Prohíben el paso de ciertos vehículos en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco: conoce cuáles son y desde cuándo

Gasolina subsidiada en Venezuela 2025: revisa el cronograma para surtir el tanque hasta el 25 de agosto

Fútbol Peruano

Alianza Lima quiere dar el batacazo y fichar a Pedro Aquino para el Clausura: club realizó oferta a horas del cierre del libro de pases

Pablo Ceppelini y su categórico mensaje tras recuperar su nivel con Alianza Lima: "Vine a ser campeón"

Erick Noriega rompe su silencio sobre su llegada a Gremio y deja sentido mensaje: "Sería lindo retirarme en Alianza Lima"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota