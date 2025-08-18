Durante el encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo por la fecha seis del Torneo Clausura de la Liga 1, se anuló un gol de Alex Valera por una supuesta posición adelantada previa de José Carabalí, lo que generó polémica, ya que muchos consideraron que el jugador no estaba adelantado.

Tras ello, distintas voces del conjunto crema se pronunciaron, entre ellas la de Franco Velazco, actual administrador de la ‘U’, quien arremetió contra la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). Señaló que solicitarán los audios del VAR y que presentarán una carta de queja a la entidad por este hecho.

Franco Velazco arremete contra CONAR

Al ser consultado sobre la polémica, el administrador indicó: “Estamos presentando una carta a la CONAR solicitando los audios del VAR y, luego de recopilar la información, presentaremos una carta de queja a la misma entidad”. Con estas palabras, dejó en claro que no dudará en tomar acciones para esclarecer la decisión arbitral.

¿Cómo quedo el partido entre Universitario y Sport Huancayo?

Universitario empató 1-1 con Sport Huancayo por la fecha 6 del Clausura. Con este resultado, Cristal sigue líder, la ‘U’ es segunda y los huancaínos sextos. Ahora, los cremas se concentran en el duelo de vuelta ante Palmeiras por la Libertadores, este martes 21.

PUEDES VER: Universitario anuncia drástica medida tras polémica en empate con Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tras este empate, así quedo Universitario y Sport Huancayo en la tabla del Torneo Clausura de la Liga 1.