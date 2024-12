Una de las ventas más importantes de Alianza Lima de los últimos años ha sido la de Kevin Serna al Fluminense de Brasil a mitad de la temporada 2024. El extremo colombiano brilló en el Flu e incluso, con un gol suyo ante Palmeiras, salvó al equipo carioca del descenso y le clasificó a la Copa Sudamericana. Esta buena imagen del cafetero le abrió las puertas a su excompañero en el club íntimo Juan Pablo Freytes al elenco de Río de Janeiro. Ahora, ambos compartirán vestuarios en el cuadro tricolor tras la compra al conjunto victoriano del 70% pase del defensor argentino por 2,3 millones de dólares.

El futbolista albiceleste tuvo un buen año en el elenco victoriano a pesar de no jugar en su posición natural, ya que fue carrilero por izquierda. En la campaña 2024 con camiseta aliancista, disputó 40 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, en los cuales anotó 4 goles y brindó igual número de asistencias, todos por el torneo local.

Juan Pablo Freytes se despide de Alianza Lima con un sentido mensaje

En su cuenta de Instagram, Freytes dejó una conmovedora despedida en que agradeció a los hinchas de Alianza Lima por su aliento en su estadía en el equipo de La Victoria. Es más, no descartó un posible regreso en un futuro.

"Hoy me despido de un club increíble, donde su gente, tanto hinchas como empleados, hacen que día a día esta institución sea gigante. Agradecido del año que me hicieron vivir a mí y a mi familia, nos hicieron sentir como en casa, fueron momentos felices y otros no tantos, pero el pueblo blanquiazul, el verdadero hincha, siempre estuvo y acompañó en cada momento. Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, kinesiólogos, staff y nuevamente nombrar al hincha aliancista por hacerme sentir uno más de ustedes, me los llevo en mi corazón y ojalá algún día vuelva a vestir estos colores. ¡Arriba Alianza toda la vida!", expresó el futbolista argentino.

El mensaje de despedida de Juan Pablo Freytes a Alianza Lima. Foto: captura de Instagram/Juan Pablo Freytes

Juan Pablo Freytes y la cifra que pagó Fluminense a Alianza Lima

A través de sus redes sociales, Alianza Lima confirmó la venta de Juan Pablo Freytes al Fluminense. Por su parte, el Tricolor brindó detalles de la operación. Hace algunos meses, los íntimos ejecutaron la opción de compra que tenía sobre el lateral al Newell's Old Boys de Argentina.

"Fluminense y Alianza Lima informan que han confirmado el traspaso del defensa argentino Juan Pablo Freytes. El Fluminense ha adquirido el 70% de los derechos económicos del atleta, que tiene 24 años y es zurdo. Freytes llega al club a principios de enero para realizar pruebas médicas, una firma de contrato de cuatro años y una presentación oficial", indicaron.

Asimismo, el periodista Carlos Benavente precisó que Fluminense desembolsó un millonario monto a las arcas blanquiazules. "(...) Los íntimos recibirán 2,3 millones de dólares por el 70% de un pase que les costó 700.000 dólares a mitad de año". Esto convierte al argentino en la segunda venta más cara del año.

¿Cuál es el valor de Juan Pablo Freytes?

Según el portal especializado Transfermarkt, el valor en el mercado de Juan Pablo Freytes, de 24 años, es de 900.000 euros.