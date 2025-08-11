Melgar no pudo ante Sporting Cristal y perdió 1-0 en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con este resultado, el conjunto arequipeño alarga su mala racha y han quedado relegados en la tabla de posiciones del torneo peruano. Sin embargo, se espera que la reciente llegada de Juan Reynoso al Dominó mejore la situación. El 'Ajedrecista' ya trabaja en los refuerzos y, pese a que no pudo dirigir ante los celestes, estuvo en el Rímac para ver a su equipo.

Reynoso quiere tener todo bajo control y está atento a cada detalle. Por ello, en la antesala del Melgar vs Cristal, el 'Cabezón' conversó con Víctor Balta, DT interino del elenco rojinegro, para brindarle unos consejos de cara al compromiso.

DT interino de Melgar reveló qué conversó con Juan Reynoso

"La verdad que la llegada de Juan y su comando técnico puede influir en todo. No olvidemos que él sacó campeón al equipo, sacó la mejor versión y estamos seguros que lo volverá a hacer. Estamos metidos en esta situación, todos tenemos este dolor por lo que estamos pasando, pero lo vamos a saber revertir", comentó en un inicio durante la conferencia de prensa postpartido.

Además, Balta reveló que, antes de la derrota ante Sporting Cristal, el 'Cabezón' lo contactó por teléfono para conversar sobre cómo encarar ese partido. Por ello, expresó su gratitud por los consejos que le brindó.

"Juan Reynoso es el entrenador del equipo desde hace unos días, estoy muy agradecido con él. Me habló respecto al partido y esos consejos no se pueden desperdiciar. Hay que tener esas cosas muy en cuenta porque son personas muy capacitadas. La verdad estoy muy agradecido con eso", dijo.

Reynoso y su primer fichaje en Melgar para el Clausura 2025

Hace algunos días, Melgar anunció la llegada de Jhamir D'Arrigo para el Torneo Clausura 2025. De esta manera, el extremo de 25 años se convierte en el primer refuerzo de la nueva era de Juan Reynoso en Arequipa.

De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, la institución rojinegra pagó alrededor de 150.000 dólares por el pase del jugador. Recordemos que, en el 2024, Alianza Lima lo compró por alrededor de 500.000 dólares.