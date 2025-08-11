HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      
Fútbol Peruano

DT interino de Melgar reveló qué le dijo Juan Reynoso previo a caída ante Sporting Cristal: "Sus consejos no se pueden desperdiciar"

Víctor Balta, entrenador que ha dirigido los últimos partidos de Melgar, contó que tuvo una charla enriquecedora con Juan Reynoso previo al encuentro frente a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025.

Juan Reynoso dirigirá a Melgar en la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. Foto: composición LR/ESPN/Melgar
Juan Reynoso dirigirá a Melgar en la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. Foto: composición LR/ESPN/Melgar

Melgar no pudo ante Sporting Cristal y perdió 1-0 en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con este resultado, el conjunto arequipeño alarga su mala racha y han quedado relegados en la tabla de posiciones del torneo peruano. Sin embargo, se espera que la reciente llegada de Juan Reynoso al Dominó mejore la situación. El 'Ajedrecista' ya trabaja en los refuerzos y, pese a que no pudo dirigir ante los celestes, estuvo en el Rímac para ver a su equipo.

Reynoso quiere tener todo bajo control y está atento a cada detalle. Por ello, en la antesala del Melgar vs Cristal, el 'Cabezón' conversó con Víctor Balta, DT interino del elenco rojinegro, para brindarle unos consejos de cara al compromiso.

PUEDES VER: Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

lr.pe

DT interino de Melgar reveló qué conversó con Juan Reynoso

"La verdad que la llegada de Juan y su comando técnico puede influir en todo. No olvidemos que él sacó campeón al equipo, sacó la mejor versión y estamos seguros que lo volverá a hacer. Estamos metidos en esta situación, todos tenemos este dolor por lo que estamos pasando, pero lo vamos a saber revertir", comentó en un inicio durante la conferencia de prensa postpartido.

Además, Balta reveló que, antes de la derrota ante Sporting Cristal, el 'Cabezón' lo contactó por teléfono para conversar sobre cómo encarar ese partido. Por ello, expresó su gratitud por los consejos que le brindó.

"Juan Reynoso es el entrenador del equipo desde hace unos días, estoy muy agradecido con él. Me habló respecto al partido y esos consejos no se pueden desperdiciar. Hay que tener esas cosas muy en cuenta porque son personas muy capacitadas. La verdad estoy muy agradecido con eso", dijo.

PUEDES VER: Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

lr.pe

Reynoso y su primer fichaje en Melgar para el Clausura 2025

Hace algunos días, Melgar anunció la llegada de Jhamir D'Arrigo para el Torneo Clausura 2025. De esta manera, el extremo de 25 años se convierte en el primer refuerzo de la nueva era de Juan Reynoso en Arequipa.

De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, la institución rojinegra pagó alrededor de 150.000 dólares por el pase del jugador. Recordemos que, en el 2024, Alianza Lima lo compró por alrededor de 500.000 dólares.

Notas relacionadas
Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

LEER MÁS
Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

LEER MÁS
Universitario vs Palmeiras: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

Universitario vs Palmeiras: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

LEER MÁS
Dueño de Melgar protagoniza tensa discusión con hinchas en el Gallardo tras caer ante Sporting Cristal: "Te estoy dando la cara acá"

Dueño de Melgar protagoniza tensa discusión con hinchas en el Gallardo tras caer ante Sporting Cristal: "Te estoy dando la cara acá"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Fútbol Peruano

Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

VER Comerciantes Unidos vs Cienciano EN VIVO: transmisión online del partido por el Torneo Clausura

Sporting Cristal sorprende y ficha a Cristian Benavente: el 'Chaval' regresa a la Liga 1 tras su breve paso por Rumania

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota