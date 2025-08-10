Jhamir D’Arrigo no continuará en Alianza Lima. El último sábado 9 de agosto, tras una larga espera sobre el futuro del jugador, el club íntimo hizo oficial la desvinculación con el extremo derecho. El futbolista de 25 años regresará nuevamente a Melgar, bajo previa aprobación del técnico Juan Reynoso, equipo de donde salió en el 2024 para llegar a La Victoria.

Luego de confirmarse la noticia, el jugador peruano publicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales. En esta publicación, Jhamir D’Arrigo agradeció a Alianza Lima por la oportunidad para ser parte de la institución y aseguró que pudo cumplir uno de sus sueños. Asimismo, le deseó lo mejor al club.

Jhamir D’Arrigo se despide de Alianza Lima

"Querido Alianza Lima, muchas gracias por todo el tiempo que me permitiste defender tus colores. Fue un privilegio y fue uno de mis sueños cumplidos. También quiero agradecer a mis compañeros por estar a mi lado en todo momento y al incansable cuerpo auxiliar y a la hinchada por todo este tiempo. Les deseo lo mejor y éxitos en lo que viene, Arriba Alianza toda la vida", se lee en el post.

La publicación se llenó con varios mensajes no solo de hinchas, sino también de algunos jugadores del plantel como Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Ángelo Campos, entre otros.

Publicación de Jhamir D’Arrigo. Foto: captura de Instagram

Jhamir D’Arrigo llegará a Melgar tras salir de Alianza Lima

Tras su salida del conjunto íntimo, se conoció que D’Arrigo tendrá una segunda etapa en Melgar. Según informó el periodista Kevin Pacheco, Aianza Lima vendió al futbolista por 150.000 dólares, monto que pagó el Dominó para hacerse con la totalidad de su ficha. Cabe precisar que esta suma es inferior a la que pagaron los blanquiazules en su momento (500.000 dólares).