HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fútbol Peruano

Jhamir D’Arrigo deja mensaje de despedida al confirmarse salida de Alianza Lima tras quedar relegado: "Les deseo lo mejor"

El extremo nacional rompió su silencio luego de que Alianza Lima anunciara de manera oficial su salida del club. Su próximo destino será, nuevamente, Melgar.

Jhamir D’Arrigo llegó a Aliana Lima en el 2024. Foto: coca_photo/Instagram
Jhamir D’Arrigo llegó a Aliana Lima en el 2024. Foto: coca_photo/Instagram

Jhamir D’Arrigo no continuará en Alianza Lima. El último sábado 9 de agosto, tras una larga espera sobre el futuro del jugador, el club íntimo hizo oficial la desvinculación con el extremo derecho. El futbolista de 25 años regresará nuevamente a Melgar, bajo previa aprobación del técnico Juan Reynoso, equipo de donde salió en el 2024 para llegar a La Victoria.

Luego de confirmarse la noticia, el jugador peruano publicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales. En esta publicación, Jhamir D’Arrigo agradeció a Alianza Lima por la oportunidad para ser parte de la institución y aseguró que pudo cumplir uno de sus sueños. Asimismo, le deseó lo mejor al club.

PUEDES VER: Mr. Peet se rindió ante futbolista tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: 'Apareció para marcar la diferencia'

lr.pe

Jhamir D’Arrigo se despide de Alianza Lima

"Querido Alianza Lima, muchas gracias por todo el tiempo que me permitiste defender tus colores. Fue un privilegio y fue uno de mis sueños cumplidos. También quiero agradecer a mis compañeros por estar a mi lado en todo momento y al incansable cuerpo auxiliar y a la hinchada por todo este tiempo. Les deseo lo mejor y éxitos en lo que viene, Arriba Alianza toda la vida", se lee en el post.

La publicación se llenó con varios mensajes no solo de hinchas, sino también de algunos jugadores del plantel como Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Ángelo Campos, entre otros.

Publicación de Jhamir D’Arrigo. Foto: captura de Instagram

Publicación de Jhamir D’Arrigo. Foto: captura de Instagram

PUEDES VER: Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

lr.pe

Jhamir D’Arrigo llegará a Melgar tras salir de Alianza Lima

Tras su salida del conjunto íntimo, se conoció que D’Arrigo tendrá una segunda etapa en Melgar. Según informó el periodista Kevin Pacheco, Aianza Lima vendió al futbolista por 150.000 dólares, monto que pagó el Dominó para hacerse con la totalidad de su ficha. Cabe precisar que esta suma es inferior a la que pagaron los blanquiazules en su momento (500.000 dólares).

Notas relacionadas
La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador: fecha y hora del partido por octavos de final de la Copa Sudamericana

Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador: fecha y hora del partido por octavos de final de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

LEER MÁS
La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Sporting Cristal sigue imparable en el Torneo Clausura: venció 1-0 a Melgar y se ubica en lo más alto del certamen

Sporting Cristal sigue imparable en el Torneo Clausura: venció 1-0 a Melgar y se ubica en lo más alto del certamen

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va la clasificación en la fecha 5 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va la clasificación en la fecha 5 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Universitario vs Palmeiras: fecha, hora y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

Universitario vs Palmeiras: fecha, hora y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

Fútbol Peruano

Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO: alineaciones, horario y canal TV para ver partido del Torneo Clausura de la Liga 1

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota