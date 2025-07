Se aproximan días claves para el futuro de Universitario de Deportes. A la espera de conocer quién será el sucesor de Jean Ferrari en la administración de la institución crema, la lista encabezada por Miguel Ángel Torres generó muchos cuestionamientos por parte de los aficionados; incluso desde el mismo club salieron a criticar esta postulación.

Como es conocido, el exjugador se encuentra dentro de los 6 candidatos que evalúa la Sunat para asumir las riendas del vigente bicampeón del fútbol peruano. En ese sentido, tanto Ferrari como Álvaro Barco cuestionaron a Torres y no dudaron en manifestar su apoyo a Franco Velazco.

Miguel Torres responde a Jean Ferrari y Álvaro Barco

El recordado exfutbolista de la 'U' se presentó en una transmisión de TikTok para brindar detalles de su proyecto y no dudó en elogiar los logras que consiguió Jean Ferrari; sin embargo, indicó que también existe algunas cosas que debe corregirse.

"La actual administración liderada por Jean ha hecho un gran proceso de iniciación (...). Ellos han hecho un extraordinario trabajo, lo celebro y voy a estar eternamente agradecido con Jean, pero yo me siento en la capacidad de consolidar todo ese proceso. No vamos a refundar el club, vamos a mejorar lo que ya han hecho bien y vamos a corregir las cosas que no se han manejado o se han olvidado", señaló.

Por otra parte, al ser consultado sobre los fuertes cuestionamientos de Álvaro Barco hacia los integrantes de su lista, Miguel Torres evitó entrar en una discusión al respecto.

"Antonio García Pye es como un padre para mí y él lo sabe. A Álvaro Barco lo respeto por lo que ha hecho, por lo que es como gerente deportivo en el país. Yo no tengo nada en contra de ellos. Para pelear se necesitan dos personas; si ellos quieren pelear, de mi lado no van a encontrar rivalidad; todo lo contrario, agradecimiento porque son hermanos cremas y quieren lo mejor para el club, igual que yo", concluyó.

¿Cuándo se elige al nuevo administrador de Universitario?

De acuerdo al cronograma de la Sunat, hay un plazo establecido de 15 días calendarios para la designación del nuevo administrador de Universitario desde que se oficialice la renuncia de Jean Ferrari (1 de agosto). En ese sentido, se espera que la entidad revele el nombre a más tardar el 16 de agosto.