Erick Osores no se guardó nada, tras la polémica programación del 'Clásico' entre Alianza Lima y Universitario. El bicampeón de la Liga 1 tendrá un calendario ajustado, ya que primero jugará ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores y en poco tiempo chocará ante el cuadro de La Victoria. Este suceso incomodó a Álvaro Barco, actual director deportivo, luego del empate ante Cienciano.

El experimentado periodista deportivo sorprendió a todos los televidentes de 'Fútbol en América' al respaldar totalmente al directivo 'crema' e incluso lanzó un fuerte 'dardo' por mala organización de la Federación Peruana de Fútbol y a la Liga 1.

¿Qué dijo Erick Osores sobre la polémica programación del 'Clásico': 'U' vs Alianza Lima?

"Es claro que un clásico, lo ideal es jugar domingo. Es la fecha natural, pero los argumentos de Barco y Universitario creo que tienen asidero, porque el viaje es más largo, porque juegan un día después. Creo que incluso puede jugarse martes, aunque no tengo el dato exacto si la Copa se juega la otra semana en caso la 'U' pase. Entonces, sí le encuentro sentido al reclamo de Universitario porque van a llegar bastantes más desgatados que Alianza Lima", enfatizó el conductor de América Televisión.

¿Qué dijo Álvaro Barcos sobre la programación del 'Clásico': Alianza Lima vs Universitario?

"No puedo creer que a Universitario no se le pueda jugar al mismo nivel. No puede ser posible que la Liga pueda programar el clásico el domingo cuando tenemos un partido jueves y cuando Alianza juega miércoles. Es inconcebible que no pongan en consideración el esfuerzo que hacen los jugadores en Copa Libertadores cuando hay que ir a jugar con Palmeiras en una cancha híbrida. Venir el viernes en la tarde y la Liga muy suelta de huesos lo programa domingo", declaró Álvaro Barco luego del empate ante Cienciano

Finalmente, lanzó un gancho a Óscar Ibáñez. "Ellos tratan de darme explicaciones y por eso estoy indignado, dicen que es exclusivamente por el entrenador de la selección peruana. Dicen que matemáticamente hay opción de ir al Mundial y no ven la integridad de los jugadores", declaró a L1 MAX.