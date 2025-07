En pocos días Universitario de Deportes conocerá al reemplazante de Jean Ferrari. En medio del proceso que viene realizando la Sunat para definir al nuevo administrador del conjunto merengue, se pudo conocer que son 3 las listas que postulan para asumir las riendas del vigente bicampeón del fútbol peruano.

A la ya conocida postulación de Franco Velazco, actual encargado legal del club, se sumaron Reynaldo Moquillaza y Miguel Ángel Torres. Respecto a este último, el periodista Gustavo Peralta reveló algunos de los nombres que acompañarían al exjugador: Omar Chehade (asesor legal), Mario Ramos (área de marketing) y Chemo del Solar (dirección deportiva).

Álvaro Barco descalifica lista de Miguel Ángel Torres

Al ser consultado sobre los nombres que conformarían la lista de Miguel Ángel Torres, Álvaro Barco, director deportivo de la 'U', afirmó que se debe seguir con la misma línea de trabajo y que lo ideal sería nombrar a Velazco. Además, dejó en claro que lo otra propuesta es improvisada y esconde candidatos.

"Que haya otras lista y que no se sepa nada, que todo lo hayan hecho de manera misteriosa. No merece Universitario ese riesgo. Yo estoy comprometido con esta administración. No voy a participar de una lista que esté improvisada, que de alguna manera esconda a sus candidatos, a sus gerentes. Todos estamos ilusionados con una ratificación, que este buen momento administrativo y deportivo se prolongue. La 'U' no puede asumir riesgos, no debería haber improvisación", manifestó en diálogo con los medios de comunicación.

¿Cuándo se elegirá al nuevo administrador de Universitario?

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) estableció un plazo de 15 días calendario para la designación del nuevo administrador temporal, contados desde la salida del antecesor. Según la entidad, la renuncia de Jean Ferrari será efectiva a partir del 1 de agosto, lo que significa que su sucesor se anunciará a más tardar el sábado 16 de agosto; no obstante, el actual administrador, Peralta, anticipó que la decisión final podría tomarse entre el 7 y el 8 de agosto.