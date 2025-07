Se reveló el futuro de Rodrigo Ureña ante rumores de salida de Universitario tras gran presente

En los últimos días, el rumor de una posible salida de Rodrigo Ureña de Universitario comenzó a aumentar de manera significativa, sobre todo después del triunfo de la 'U' ante Comerciantes Unidos en el Monumental. Tras este choque, se viralizó un video en la que el volante chileno hacía algunos gestos que fueron interpretados como de despedida. Sin embargo, luego publicó un mensaje en el que se mostraba comprometido con los objetivos del club crema. A la siguiente fecha, el popular 'Pitbull' volvió a ser titular ante Cienciano y se destacó como una de las figuras. Este martes 29 de julio, se alejaron todos los rumores de una partida y se confirmó que el mediocampista seguirá en la 'U'.

De acuerdo al periodista Enrique Vega de 'A Presión', el volante de 32 años seguirá en Universitario, donde tiene contrato hasta finales del 2026.

Rodrigo Ureña continuará en Universitario

El comunicador precisó que desde la liga mexicana no hubo alguna propuesta concreta y que finalmente el interés de la U. de Chile no progresó.

"Rodrigo Ureña seguirá en Universitario de Deportes. No hubo propuestas concretas desde México y el interés real de la U. de Chile quedó sin efecto. Desde Santiago me confirman que ya no se evalúa enviar una oferta tras el fichaje de S. Rodríguez, ex Alianza Lima", escribió en su cuenta oficial de X.

Próximo partido de Universitario

El siguiente cotejo del equipo de Jorge Fossati será ante Atlético Grau por la fecha 3 del Clausura. El partido se jugará este jueves 31 de agosto desde las 9.00 p. m. (hora peruana) en el Monumental.