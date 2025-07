Franco Velazco, candidato a la administración de Universitario: "Hoy el club está mejor que hace cuatro años"

Dicen que la voz del pueblo, es la voz de Dios. Y los hinchas de Universitario están a la expectativa y siguiendo de cerca de quién será el reemplazante de Jean Ferrari en la administración del club. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) decidirá en los próximos días al nuevo administrador crema y el nombre de Franco Velazco, junto a su equipo de trabajo, confirmaron su deseo de mantener una continuidad de lo avanzado en el actual bicampeón del fútbol peruano.

El actual abogado de la “U”, aclaró que su objetivo es “sostener el proceso” avanzado por Ferrari. “Hay que darle tranquilidad no solo al hincha, sino también al plantel”, aseguró en declaraciones para L1 Max.

Velazco será el administrador provisional, y estará acompañado de Álvaro Barco Andrade en el cargo de director deportivo. Asimismo, Antonio García Pye, será el gerente deportivo. Mientras que Nancy Corzo Valverde se encargará de ser la gerente de administración y finanzas. Daniel Amador Chiy irá como gerente de marketing y comercial. Finalmente, Adrián Gilabert Subiría asumirá como gerente legal del cuadro de Odriozola.

Uno de los puntos que también tiene en suspenso a la fanaticada cremas es la continuidad de técnico Jorge Fossati. “Se le hizo saber la decisión y los planes de continuidad. Mostró satisfacción en la medida que garanticemos esa continuidad. Él está a la espera y con expectativa de que podamos concretarla”, añadió Velazco, quien además habló de todo el impacto que han tenido en estos últimos cuatro años.

“Nosotros le agradecemos al hincha de la ‘U’ por la confianza que ha venido depositando en nosotros en los últimos cuatro años. La ‘U’ es el equipo más grande del Perú. Parece una carrera presidencial por la expectativa que hay. Hoy el club está en una posición muy distinta a la de hace cuatro años”, dijo.

En cuanto a los proyectos a futuro, Velazco también fue claro. “He escuchado cifras desproporcionadas. Nosotros, que hemos manejado la institución, proponemos un crecimiento de 20 % sobre los 126 millones que genera hoy el club. Más de eso sería demasiado optimismo”, detalló.

Pero Velazco no solo tiene el apoyo de la hinchada de un club grande y popular como Universitario, sino también de uno de los referentes de los últimos años: Aldo Corzo. El capitán crema pidió que el abogado continúe con el legado para mantener lo ya realizado y así evitar que todo se desmorone. “Pedimos que se quede Franco (Velazco), que siga esto, que no se rompa, que no perdamos esto, que obviamente Dios quiera podamos alargarlo más”, remarcó la “Muela”.

Jean Ferrari también se mostró de acuerdo con la candidatura de Franco Velazco, indicando que es la “continuidad” de la gestión actual en el club.

“Franco estará con el grupo de trabajo que yo he conformado, así que acá no se debería descubrir la pólvora, esto simplemente es continuidad y Sunat tendrá que hacer la evaluación correspondiente, pero sabiendo que hay un grupo de trabajo que está acá y que todos esperemos que se pueda quedar. Todos son profesionales de primerísimo nivel, no hay para la ‘U’ hoy un mejor director deportivo que Álvaro Barco, no hay un mejor gerente deportivo que Antonio García Pye”, declaró Ferrari.

Los otros candidatos al sillón crema son: Miguel Arismendi, Raúl Leguía, Eduardo López Villarreal, Reynaldo Moquillaza y Miguel Ángel Torres. El ganador se conocerá el próximo jueves 31 de julio.