Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la Liga 1 2025?

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO Y EN DIRECTO por la Liga 1 2025? El encuentro se disputará este sábado 10 de mayo desde las 12.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Manuel Eloy Molina Robles y será transmitido por la señal L1 MAX. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

El equipo de Paulo Autuori llega a este partido tras 2 triunfos ajustados: por la Liga 1, los rimenses derrotaron 3-2 a Juan Pablo II y por la Copa Libertadores se impusieron a Bolívar en el Nacional. Ayacucho FC, por su parte, llega tras empatar sin goles con Juan Pablo II. Como se recuerda, los celestes descansaron en la anterior jornada.

El último enfrentamiento entre ambas escuadras fue el 5 de diciembre del 2022. En aquel encuentro, Sporting Cristal se impuso por 1-0 en calidad de visitante.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Ayacucho FC?

El choque entre Sporting Cristal vs Ayacucho FC está programado para este sábado 10 de mayo. Los celestes serán visitantes en esta nueva fecha de la Liga 1.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Ayacucho FC?

El encuentro entre Sporting Cristal vs Ayacucho FC por una nueva fecha del Torneo Apertura está programado para comenzar a partir de las 12:00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Ayacucho FC?

En Perú, la transmisión del Sporting Cristal vs Ayacucho FC estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo sintonizar Sporting Cristal vs Ayacucho FC vía L1 MAX?

Para ver el choque entre Sporting Cristal vs Ayacucho FC por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador que tengas contratado.

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs Ayacucho FC?

El escenario de este partido entre Sporting Cristal vs Ayacucho FC será el Estadio Municipal Manuel Eloy Molina Robles, ubicado en Huanta. El recinto cuenta con capacidad para albergar a aproximadamente 7.500 espectadores.

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el Sporting Cristal vs Ayacucho FC por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.