Alianza Lima se enfrentará a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Apertura. Como los Albos no pueden ejercer su localía en Piura ante un equipo como los íntimos, el partido se desarrollará en el Estadio Nacional con doble hinchada. Por la Liga 1 2025, ambos equipos perdieron en la anterior jornada, por lo que necesitan una victoria para encaminarse en el torneo. Una de las principales cartas que tendrá el equipo de Ángel Comizzo será Raúl Ruidíaz, quien ya lleva 2 goles anotados en el certamen.

En una entrevista en el programa 'L1 Radio' de L1 MAX, el exjugador de la selección peruana y Universitario aseguró que vivirá el partido ante Alianza Lima como un clásico, ya que desde que llegas a la 'U' lo primero que te dicen es que tienen que ganarle a los íntimos. Asimismo, reafirmó su hinchaje por el cuadro crema.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz en la previa del partido contra Alianza Lima?

"Yo sí voy a vivir el partido como un clásico, porque soy muy hincha de la 'U'. Llegué a los 8 años a Universitario y crecí ahí. Lo primero que te dicen es que tienes que ganarle a Alianza Lima. Entonces, en mi cabeza está eso. No me importa si juego en otro equipo, yo tengo que ganarle a Alianza y anotarle", manifestó.

La popular 'Pulga' mostró su deseo de anotarle al equipo de Néstor Gorosito y fue claro en mencionar que quiere quedarse con la victoria no porque favorezca a Universitario, sino porque Atlético Grau lo necesita para salir de los últimos lugares.

"Yo me veo anotando, quiero anotar, si es más de un gol me encantaría. Uno como delantero siempre se imagina, no es que sea soberbio ni nada, solo que uno como delantero se imagina. Desde que me levanto ya tengo en la cabeza que tengo que anotar. Si los resultados les favorecen a los demás equipos, bien, pero nosotros necesitamos sumar de a tres",

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Alianza Lima?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs Atlético Grau por el Apertura está programado para este sábado 10 de mayo a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana).