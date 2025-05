El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau tendrá como principal atractivo la presencia de Raúl Ruidíaz, quien regresó al fútbol peruano después de 9 años. El experimentado delantero, quien es hincha confeso de Universitario de Deportes, señaló que vivirá el cotejo como un clásico y que saldrá por los 3 puntos en la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1.

En medio de este panorama, el exarquero Diego Penny reveló que la 'Pulga' regaló entradas para que los aficionados puedan acudir al Estadio Nacional. Asimismo, dejó un 'picante' mensaje para los seguidores del conjunto blanquiazul.

Raúl Ruidíaz regaló entradas para el Alianza Lima vs Atlético Grau

En la reciente edición del programa 'Mano a Mano', se pudo conocer que Raúl Ruidíaz obsequió algunas entradas para que sean sorteadas. En ese sentido, Penny mencionó que el atacante de 34 años quiere que los hinchas de Alianza Lima vayan a verlo.

"(...) Gracias a la gente de Grau y a la 'Pulga' Ruidíaz que me mandó las entradas. Ya debe estar concentrado. Raúl quiere que la gente lo vaya a ver porque quiere enmudecer el Estadio Nacional, me ha dicho. Sabe que habrá más gente de Alianza. La 'Pulga' quiere enmudecer el Estadio Nacional, así me ha escrito", mencionó el exfutbolista.

Raúl Ruidíaz vivirá el partido ante Alianza Lima como un clásico

A poco de enfrentarse a Alianza Lima, el goleador de Atlético Grau reafirmo su hinchaje por Universitario de Deportes e indicó que su objetivo es anotarle a los dirigidos por Néstor Gorosito.

"Yo sí voy a vivir el partido como un clásico, porque soy muy hincha de la 'U'. Llegué a los 8 años a Universitario y crecí ahí. Lo primero que te dicen es que tienes que ganarle a Alianza Lima. Entonces, en mi cabeza está eso. No me importa si juego en otro equipo, yo tengo que ganarle a Alianza y anotarle", manifestó en diálogo con L1 MAX.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Atlético Grau por la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau por la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 se jugará este sábado 10 de mayo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau?

El encuentro entre Alianza Lima vs Atlético Grau comenzará a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional.