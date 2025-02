Sting: "Estoy emocionado por ir a Perú"

La voz de The Police regresa luego de 14 años a Lima. Sting se presentará como parte de su gira Sting 3.0 y, a días del concierto, el artista británico envió un mensaje a sus seguidores peruanos. "Estoy muy emocionado de ir a Perú", dijo en un video compartido por la producción.

El músico y activista llega al país después de participar en el evento benéfico FireAid, un concierto a más de dos docenas de estrellas de la música para ayudar a los afectados por los incendios forestales en Los Ángeles, Estados Unidos. Billie Eilish, Katy Perry y Red Hot Chili Peppers y Stevie Wonder, entre otras figuras, se unieron en el evento que recaudó 100 millones de dólares. Sting, recuperado de una infección a la garganta, interpretó algunos de sus clásicos temas.

"Sting luego cambió su bajo por una guitarra para su canción de cierre, una hermosa interpretación de Fragile, de su segundo álbum en solitario, Nothing Like the Sun de 1987. Entre su hermosa y delicada interpretación y su entrega emocional, la canción se sintió como un recordatorio tanto de nuestra fragilidad como de nuestra fortaleza", reseñó Billboard.

Sobre su concierto de este 26 de febrero en Costa 21, la producción adelantó que "estará acompañado por el guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas. La gira ha sido aclamada por su frescura y dinamismo, ya que versiones renovadas de clásicos como Every Breath You Take, Message in a Bottle y Englishman in New York".