Billy Idol en Perú: fans cantaron junto a él tras 4 décadas de espera

Nueve en punto de la noche. Empieza a escucharse la guitarra del icónico sencillo que escribieron Billy Idol y Tony James en el 81. El cantante de 66 años, vestido con casaca de cuero negro, polo y pantalones del mismo color que contrastan con sus cadenas metálicas y su cabello rubio, ingresa y abre su primer show en Perú con ‘’Dancing with myself’' (1981).

El mítico cantante del pop-rock llenó el Arena Perú del Jockey Club. Miles de fanáticos formaron una larga cola para conocer al intérprete de éxitos que marcaron los 80 y 90.

“Lima, let’s fucking dance” (Lima, vamos a bailar, carajo), saluda. Los fans han esperado casi cuatro décadas para verlo y escucharlo en vivo.

La agenda del domingo

La banda de Billy Idol es integrada también por el famoso guitarrista Steve Stevens. Ambos conforman un dúo que ha forjado grandes éxitos como ‘’Eyes without a face’', ‘’Top gun’', ‘’Rebel yell’', ‘’To be a lover’', entre otros.

Toca el turno de ‘’Cradle of love’' (1990), del álbum “Charmed life”. Muchos en el público deben recordar la sensualidad de la protagonista de viceoclip. ¿Por qué no? “It’s lovely to be here tonight. Were gonna rock” (es encantador estar aquí esta noche. Vamos a rockear)’, dice Billy Idol mientras regala una pícara sonrisa y empuña la mano derecha. No ha perdido su emblemática ferocidad en el escenario.

Steve Steven, la otra estrella

La guitarra del incansable Steve Steven agita al público. En tanto, Billy hace su primer cambio de vestuario. El escenario era su tocador y algunos gritos entusiasmados se escuchan al dejarse ver el torso. La breve escena posiblemente ha sido un guiño para la siguiente canción, ‘’Flesh for fantasy’' (1983). La gente entona la letra del momento y acompaña al inextinguible dúo.

Viaje musical

Una fanática recibe un beso volado de Billy al cierre de la canción. Como un viaje en el tiempo, inicia “Cage” (2022), un tema estridente que se engendró a partir del confinamiento de Billy por la pandemia. Con este tema vuelve a sus inicios en el punk rock.

El periplo musical continúa con ‘’Speed’' (1994), con un potente “Give me what I need”.

Más adelante vamos con la canción más personal que nos regala Billy: ‘’Bitter taste’' (2021), una reflexión sobre el accidente en motocicleta que sufrió en 1990, en el que por poco pierde una pierna. Su recuperación, desafortunadamente, le impidió conseguir importantes papeles en Hollywood durante su intento de hacerse una carrera en la actuación.

Sencillo y con mucho rock

La siguiente canción tenía que ser especial, como un soundtrack de vida. La melodía y el ritmo de balada con el coro en francés. “Les yeux sans visage”, que quizás no todos entendían, pero perfectamente coreaban.

Un puente de guitarra casi purificador a manos de Stevens. ‘’Eyes without a face’' (1984) se quedó en la mentes y corazones de los presentes. Seguramente, sus miles historias que venían a la memoria se convirtieron en videoclips, muy de la época del apogeo del rock. Y es que la música transporta.

El show

La batería, a cargo de Erick Eldinuis, anunciaba que era el turno de ‘’Mony mony’' (Don’t stop, 1981). Después vinieron ‘’Running from the ghost’', ‘’One hundred punks’' (1978) y ‘’Blue highway’' (1983).

Lo siguiente en el repertorio para Perú fue ‘’Rebel yell’' (1983), otro himno para una generación que hasta ahora se mantiene joven y rebelde. También se vibró con ‘’Born to lose’' (versionado de The heartbreakers). Sonaba ‘’White wedding’' (1982), pero era notable que la gente quería que esa no sea la despedida del británico.

Con un saco negro y con el pecho y abdomen expuestos, Billy portaba la bandera de Perú y agradecía a la banda que lo acompañó en esta memorable noche. Especialmente, a Steve Stevens, su socio y amigo musical.

Faltaban tres minutos para las 10.30 p. m. y el público arengaba su nombre, cuales hinchas de equipo de fútbol. ‘’Olé, olé, olé, olé, Billy, Billy’'.

Mano arriba y replicando su nombre, Billy Idol les siguió la tonaba. Había llegado el momento de decir adiós. Se despidió con una sonrisa seguida.

DATOS

En escena también lo acompañaron Erick Eldinuis (en la batería), Billy Morrison (en la guitarra), Stepehen McGrath (en el bajo) y Paul Trudeau (en el teclado).

Afirmó que su gira por países de Sudamérica no es parte de una despedida. El 9 de septiembre se presentará en el festival Rock in Rio, en Brasil, junto a Green Day, Post Malone, Iron Maiden, Megadeth, Justin Bieber, Coldplay y Dua Lipa, entre otros.

La empresa promotora Move Concert fue la encargada de la realización del concierto debut que albergó a más de 9.600 personas. Así, el show tuvo una duración de una hora y media; y como su anfitrión de apertura estuvo la banda nacional Zen, cuyo vocalista dijo que este año celebra 20 años, por lo que consideró especial poder tocar en el concierto estelar de Billy Idol.