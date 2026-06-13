Lo mejor del cine peruano en Madrid

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“Este festival nace de una necesidad de sentir que el cine peruano contemporáneo no llegaba a pantallas españolas. Veíamos en redes sociales cómo la gente comentaba, generaba conversación sobre las películas que se estrenaban y que aquí no podíamos ver. Así que decidimos no esperar más a que alguien lo hiciera. Nosotros teníamos que traerlas. El festival en realidad nace de la migración, de la nostalgia y desde la urgencia también de nuestra parte de generar espacios culturales propios. Somos en realidad un equipo de cinco personas viviendo en Madrid. Y lo hacemos de manera completamente independiente, voluntaria y autogestionada. No hay ninguna gran institución detrás, ningún presupuesto asegurado. Todo se construye desde el trabajo colectivo, desde las alianzas latinoamericanas. Y bueno, tenemos la convicción de que el cine peruano merece circular, encontrarse con nuevos públicos, ocupar espacios internacionales. Además, en cada edición invitamos a un cineasta peruano a coprogramar parte del festival”, declara para La República Akemi Noriega, de la Organización Cultural Todo lo que se Anuda, que está a cargo del Festival de Cine Peruano en Madrid.

Se trata de la cuarta edición de este encuentro cinéfilo que, literalmente, la viene rompiendo desde el 2023. Al respecto, tengamos en cuenta que, durante el último lustro, el cine peruano viene atravesando, sin exagerar, el mejor momento de su historia. Por primera vez, la cantidad de producciones va de la mano con la calidad y este es un dato que no pasó desapercibido para Noriega. El festival comienza este domingo 14 y durará hasta el domingo 21. Además, el cineasta peruano invitado en esta ocasión es Javier Corcuera, cuyo último documental, Uyariy, obtuvo el premio a mejor película peruana del 2025, otorgado por la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI).

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Javier Corcuera. Foto: Difusión.

La primera edición, llevada a cabo en el Cine Doré de la Filmoteca Española, tuvo un impacto en Noriega. “Nos dimos cuenta de que no era un piloto, era más bien un proyecto a largo plazo. Presentamos en la inauguración Metal y melancolía de Heddy Honigman. Era una película que le hablaba a mucha gente migrante de los años 90 que había tenido que salir de Perú. Era el Perú de la crisis política y económica. Esa inauguración fue increíble, llenamos el Cine Doré. Y en la clausura proyectamos Sepa: nuestro Señor de los Milagros de Walter Saxer. Esta es una joya escondida con guion de Mario Vargas Llosa y Saxer. Este documental habla de la cárcel que funcionó en la selva hace muchos años, y la gente que asistió quedó pasmada”. Estas dos proyecciones, que contaron con un rotundo apoyo del público, le hicieron creer a Akemi que el festival no se iba a quedar en el entusiasmo de las primeras veces.

Desde esa ocasión, esta es la dinámica que sigue el Festival de Cine Peruano en Madrid. En la inauguración de este domingo 14, se proyectará la película Wiñaypacha (2017) de Óscar Catacora. “La proyección será un homenaje a su director, que falleció joven, a los 34 años en el 2021. Su legado es breve, pero muy singular. Y para la clausura proyectaremos Juliana, del Grupo Chaski, que muchos hemos visto por televisión, pero nunca en pantalla grande; al menos yo no la he visto en el cine. Esta es una película que conecta con mucha gente. Estamos en épocas de streaming, pero nada se compara con la experiencia de ver una película en una sala de cine”.

El público peruano y latinoamericano residente en Madrid busca películas que no solo les recuerden sus orígenes, sino que del mismo modo motiven discusión. Uno de los trabajos programados es La memoria de las mariposas (2025) de Tatiana Fuentes Sadowski. Este es un documental sobre el genocidio del caucho en la Amazonía. En el programa, podemos apreciar igualmente Yana Wara (2023), película iniciada por Óscar Catacora y terminada por su hermano Tito; Runa Simi (2025) de Augusto Zegarra. Visto de lejos y de cerca, estamos ante proyectos saludados por la crítica y que han contado con el favor del público.

Rodaje de la película 'Yana Wara'

El cine peruano ha sido uno de los sectores culturales más golpeados en los últimos cinco años. Más allá del sinsentido de la ley de cine aprobada por el Congreso y que todavía no se ejecuta, resulta positivo que vayan apareciendo y consolidándose alternativas de proyección. “Ante lo que viene pasando en Perú, este festival podría llegar a ser una alternativa de difusión. En España y en Europa hay un interés por el cine que se hace en Latinoamérica. Lo que nos alegra es que otros hermanos migrantes están recogiendo esta iniciativa. Ya estamos escuchando de festivales como cine chileno en Madrid, cine argentino en Madrid. Esto nos parece sumamente positivo. En épocas de represión, los artistas y gestores culturales tenemos que estar unidos. En tiempos difíciles, de crisis, es cuando más tenemos que trabajar”, enfatiza Noriega.

Una última mirada a la programación nos indica que en la clausura igualmente se proyectará una película que todo peruano debe ver alguna vez en la vida, la cual está suscitando lecturas entusiastas en tiempos recientes: La muralla verde (1970) de Armando Robles Godoy.

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Instagram: Festival de Cine Peruano en Madrid.