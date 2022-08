Susan Ochoa perdona a Gisela Valcárcel y responde a críticas: “Todo quedó en el pasado”

Susan Ochoa perdonó a Gisela Valcárcel. La cantante peruana que declaró haberse sentido humillada por la conductora de televisión en 2019, cuando esta minimizó sus Gaviotas de Plata, ganadas en el Festival Viña del Mar. Sin embargo, ahora deja atrás ese escándalo y es el nuevo jale del programa “La gran estrella” 2022, el cual se transmite por la señal de América TV.

Así fue la presentación de Susan Ochoa en “La gran estrella” 2022

La noche del sábado 6 de agosto, Susan Ochoa ingresó al escenario de “La gran estrella” 2022 para ser parte del grupo de entrenadores que brindará su apoyo a los nuevos talentos.

“Gracias por estar en el escenario. (Estoy) feliz de pedirte que me des la mano y de unirnos por la música, pero sin la música igual me gustaría estar unida a ti, porque separadas no somos nada. Unidas somos una gran fuerza ”, le dijo Gisela Valcárcel a la intérprete nacional.

¿Qué dijo Susan Ochoa sobre Gisela Valcárcel?

Por su parte, Susan Ochoa explicó por qué decidió volver al set de Gisela Valcárcel y respondió a quienes la critican por haberla perdonado. “ No hay nada que acordarse , todo quedó en el pasado. El pasado, pisado. Nosotros mirando hacia adelante, las personas estamos en constante evolución y aprendizaje . Yo siempre saco algo positivo de cada momento”, expresó.

Su objetivo de apoyar a los jóvenes talentos la motiva a ser entrenadora en “La gran estrella”. “La ilusión de cada participante, que viene con talento, con la ilusión de que todos los puedan conocer”, agregó.