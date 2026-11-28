Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos son captados juntos de nuevo pese al anuncio de su separación y viaje de empresario con Maju Mantilla María Pía Vallejos había decidido distanciarse de Gustavo Salcedo luego de que se expusiera su viaje al extranjero con su aún esposa, Maju Mantilla. Sin embargo, los encuentros recientes generaron dudas.

La historia entre Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos vuelve a ocupar titulares. A casi tres meses de que la veterinaria marcara distancia públicamente del empresario, nuevas imágenes difundidas en ‘Magaly TV, la firme’ los muestran compartiendo tiempo juntos.

Las recientes apariciones de ambos cobran especial relevancia debido al contexto en el que se produjo su alejamiento. La decisión de Vallejos llegó poco después de que se conociera el viaje que el exdeportista realizó al extranjero junto a su aún esposa Maju Mantilla, situación que terminó por colocar su cercana relación bajo el escrutinio mediático.

Gustavo Salcedo es captado con María Pía Vallejos

Según reveló el programa de Magaly Medina, Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos fueron vistos juntos en más de una oportunidad durante la misma semana. Las imágenes los muestran juntos el 24 de noviembre en lo que sería una cafetería en Miraflores, donde compartieron momentos que no pasaron desapercibidos para las cámaras del espacio de espectáculos. Al día siguiente, acudieron de nuevo al mismo lugar.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado un posible acercamiento sentimental, los nuevos encuentros han despertado especulaciones entre los seguidores. Hasta el momento, ni el empresario ni la especialista en salud animal han ofrecido declaraciones para aclarar si retomaron las salidas que mantuvieron durante varios meses.

María Pía Vallejos y Gustavo Salcedo juntos otra vez.

La atención sobre ambos se intensificó en septiembre, cuando María Pía Vallejos decidió pronunciarse luego de que trascendiera el viaje que Salcedo realizó junto a la madre de sus dos hijos apenas un día después de haberse encontrado con la veterinaria. En aquella ocasión, la joven afirmó que prefería dar un paso al costado y pidió no ser relacionada nuevamente con él.

María Pía Vallejos y Gustavo Salcedo juntos otra vez.

Pese a ello, también aclaró que nunca existió una relación formal entre ambos. Según explicó, se trató de una etapa de salidas y encuentros, razón por la cual evitó calificar la situación como una infidelidad. Sin embargo, reconoció que decidió alejarse tras observar circunstancias que consideró confusas en medio de la cercanía que Salcedo mantenía con Mantilla.