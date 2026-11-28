➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este sábado 28 de noviembre?
¿Quieres saber qué te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Jhan Sandoval te trae las mejores predicciones de hoy, sábado 28 de noviembre.
El horóscopo de Jhan Sandoval para este sábado 28 de noviembre llega con importantes mensajes para los doce signos del zodiaco. Las predicciones astrales apuntan a una jornada favorable para tomar decisiones en el amor, fortalecer vínculos personales y aprovechar nuevas oportunidades laborales. Asimismo, los astros invitan a actuar con prudencia en temas económicos y a escuchar la intuición para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir durante el día.
Horóscopo de hoy, sábado 28 de noviembre
- Aries: Aunque haya sido duro para ti no haber sido convocado para ese proyecto. Las nuevas opciones que están por llegar serán mucho mejores y tienes que estar atento. Tu crecimiento continuará.
- Tauro: Una persona que te aprecia y conoce de la materia que te interesa te asesorará correctamente, gracias a su apoyo lograrás avanzar. En el amor, se aclaran las diferencias. Vuelve la armonía.
- Géminis: No puedes seguir insistiendo con una actividad que no te brinda el fruto que deseas. Abre nuevas vías para tu crecimiento económico. En el amor, no te aferres a nadie. Suelta y confía.
- Cáncer: En una reunión alguien que desea obtener información de un tercero a través de ti abordará el tema desde distintos ángulos hasta lograr su objetivo. Sé prudente con lo que puedas decir.
- Leo: Destacarás por tu capacidad para negociar y convencer. Es posible que cierres un acuerdo importante, será duradero en el tiempo y te permitirá brillar en lo profesional. Se aproxima un viaje.
- Virgo: Sientes que esa persona vuelve a presionarte y a tener el comportamiento posesivo de antes. Ha llegado el momento de afrontar esta situación sin temor. Necesita ser consciente y reflexionar.
- Libra: La persona que quieres se siente presionada a realizar cosas que no le agradan y hoy lo comprobarás en sus gestos o miradas. No discutas, solo intenta dialogar para que puedan entenderse.
- Escorpio: Es posible que realices un viaje corto para visitar a una amistad o a alguien que aprecias mucho. Por la noche tendrás que ordenar temas laborales que necesitas avanzar. No pierdas tiempo.
- Sagitario: Esa persona no está segura de lo que siente, pero presionarla no será la solución. Deja que todo fluya o se alejaría en caso de que sienta insistencia de tu parte. Duerme a tus horas. No te desveles.
- Capricornio: Recibirás una invitación por parte de una persona que tiene interés real en conocerte. No tengas una actitud defensiva, no todo el mundo pretende hacerte daño. Intenta confiar.
- Acuario: Recibes una comunicación inesperada de una amistad que hace mucho no ves, y le confiarás tus problemas. Sus palabras te harán reflexionar y te conducirán por las decisiones más correctas.
- Piscis: La invitación de una amistad para salir y divertirte te hará olvidar las responsabilidades que tienes entre manos. Un familiar te hará recordar todo lo que tienes pendiente y cambiarás de parecer.