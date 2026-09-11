Maju Mantilla llegó a España el 10 de septiembre y se encontró con su aún esposo Gustavo Salcedo. | Foto: composición LR/captura ATV/Amor y Fuego

Maju Mantilla llegó a España el 10 de septiembre y se encontró con su aún esposo Gustavo Salcedo. | Foto: composición LR/captura ATV/Amor y Fuego

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las imágenes del viaje de Gustavo Salcedo junto a Maju Mantilla en España llegaron hasta María Pía Vallejos y provocaron una reacción inmediata. La veterinaria decidió pronunciarse públicamente, confirmó que daba un paso al costado y pidió que no la vincularan más con el aún esposo de la exreina de belleza.

La joven habló ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, donde su reacción fue evidente: su expresión cambió al ver el registro, mientras sus manos y su voz temblaron en un momento frente a la reportera del programa.

María Pía reacciona a foto de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla en España

La veterinaria fue abordada en San Isidro por la periodista, quien le preguntó si seguía con Salcedo y le mostró su video junto a Maju en España. María Pía, aunque inicialmente evitaba declarar, observó la captura y respondió: “Ya no quiero que me relacionen con Gustavo. A buen entendedor, pocas palabras. No te voy a opinar sobre un matrimonio y ellos, si quieren rehacerlo, tienen todo su derecho”. Con ello, dejó claro que su vínculo con el empresario había terminado.

Al ser consultada sobre si sentía que habían jugado con sus sentimientos, Vallejos negó esa posibilidad y explicó que nunca aseguró estar en una relación formal con Salcedo, sino que habían estado saliendo. No obstante, el programa recordó que ella había declarado públicamente que esperaba que él se divorciara, lo que evidenciaba sentimientos más profundos de su parte.

Más adelante, la veterinaria evitó confirmar si el empresario le prometió divorciarse definitivamente de Maju y se negó a hablar mal de él. “Hay conversaciones con él que se quedan entre él y yo, ya cada uno sabe lo que ha hecho. No tengo nada negativo que decir de Gustavo”, comentó.

En esa línea, pidió no ser vinculada más al tema y reiteró que no consideraba haber sido víctima de un juego sentimental. El programa destacó que, mientras declaraba, su voz y las manos le temblaban. La joven añadió: “Creo que una mujer inteligente sabe cuando debe retirarse. Para mí no fue ningún juego. No tengo nada que ver ahí. Es tema de ellos dos. Están en todo su derecho de rehacer lo que quieran rehacer. Yo doy un paso al costado. Es cuestión de ellos. Ya no quiero opinar”.

‘Amor y Fuego’ expone mensajes de María Pía Vallejos

El espacio conducido por Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre mostró que, tras sus declaraciones, María Pía volvió a referirse al viaje de Salcedo y Mantilla. En su mensaje, dejó entrever que desconocía la escapada y reveló que incluso un día antes de que el empresario partiera de Perú, ellos habían estado juntos. “Yo estuve dando el beneficio de la duda, observando, y hasta un día antes de que él viaje, estuvimos juntos. Si una situación es confusa, yo no voy a estar ahí metida. Al ver que están juntos allá, yo no tengo nada más que hacer ahí”, manifestó.

Finalmente, aseguró que cuando conoció a Salcedo él estaba separado de la ex Miss Mundo y vivía solo, situación que entendía se mantenía. Concluyó con un mensaje categórico: “Nunca quise estar involucrada en un triángulo amoroso y tampoco voy a ser impedimento para que ese matrimonio vuelva a florecer. Si es la felicidad de Gustavo, no soy quién para juzgarlo”.