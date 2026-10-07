Las recientes polémicas que rodean a Maju Mantilla y Silvia Cornejo han vuelto a colocar sus vidas sentimentales en el centro de la conversación pública. Mientras ambas exreinas de belleza afrontan cuestionamientos sobre sus respectivas relaciones de pareja, las mujeres vinculadas a estos casos tampoco han escapado del escrutinio mediático.

A raíz de estas situaciones, Mónica Cabrejos compartió una reflexión desde su experiencia como psicoterapeuta. Aunque reconoció que puede comprender ciertas decisiones de Mantilla y Cornejo por el contexto que atraviesan, cuestionó las elecciones de María Pía Vallejos y Analía Jiménez, señaladas como terceras involucradas en ambas historias.

Mónica Cabrejos analiza triángulos amorosos de Maju Mantilla y Silvia Cornejo

Durante una entrevista con Trome, Cabrejos fue consultada por los casos que involucran a Maju y a su aún esposo, Gustavo Salcedo, así como a Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau. Lejos de centrar su análisis en las conductoras, dirigió sus comentarios hacia las otras mujeres involucradas.

La exbailarina sostuvo que existen circunstancias que podrían explicar por qué algunas personas optan por permanecer en una relación atravesada por una crisis. Sin embargo, indicó que no encuentra la misma lógica en quienes aceptan involucrarse con alguien que ya tiene un compromiso sentimental. "Podría entender, haciendo un gran esfuerzo, que Maju, por los hijos, y Silvia, por el embarazo, pero las otras dos señoras, ¿qué hacen ahí?", cuestionó.

Para la también conductora, este tipo de situaciones suele estar relacionado con aspectos emocionales más profundos. Incluso consideró que las mujeres mencionadas deberían buscar ayuda profesional para comprender qué las lleva a aceptar ese tipo de vínculos. Al explicar su postura, hizo referencia a una publicación que aborda precisamente esa temática. "Hay un libro que se llama ‘Hambre de hombre’ y creo que eso pasa por ahí", agregó.

Cabrejos aclaró que el término no debe entenderse de forma literal. Según explicó, el libro utiliza un nombre provocador para abordar heridas emocionales que suelen originarse en la infancia y que pueden influir posteriormente en la manera de relacionarse afectivamente: "Este libro habla de las cuatro heridas esenciales que tiene el ser humano, que son la herida del rechazo, del abandono, de la traición y de la injusticia y que generalmente se forman en la niñez por los progenitores. Usualmente, en el caso de las mujeres, es generado por el padre".

La psicoterapeuta sostuvo que muchas de estas heridas permanecen sin resolver durante años. Por ello, remarcó la importancia de asumir responsablemente la crianza de los hijos y de acudir a terapia para identificar patrones que pueden repetirse en la vida adulta. Asimismo, señaló que los triángulos amorosos suelen llegar a su fin cuando una de las partes involucradas decide romper el vínculo. Según explicó, con frecuencia es la persona que mantiene menos responsabilidades afectivas o familiares quien termina alejándose.

Si bien el análisis de Cabrejos se centró en María Pía y Analía, los casos también han generado fuertes cuestionamientos hacia Gustavo Salcedo y Jean Paul Gabuteau. Recordamos que el exdeportista fue captado una vez más junto a la veterinaria tras viajar a España con Maju, mientras que Gabuteau protagonizó una nueva infidelidad con su expareja Analía Jiménez, mientras su esposa Silvia Cornejo se encontraba en la etapa final de su segundo embarazo.