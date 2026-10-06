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¿Para Maju Mantilla? María Pía Vallejos lanza fuerte indirecta tras ampay junto a Gustavo Salcedo: "Los que odian ..."

¡No se quedó callada! María Pía Vallejos fue expuesta pasando un momento privado con Gustavo Salcedo y, tras las imágenes, mandó un potente mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta para Maju Mantilla.

María Pía Vallejos fue ampayada con Gustavo Salcedo en el Club Regatas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
María Pía Vallejos fue ampayada con Gustavo Salcedo en el Club Regatas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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María Pía Vallejos vuelve a ocupar el centro de la atención luego de ser captada nuevamente junto a Gustavo Salcedo, pese a que semanas atrás había asegurado que tomó distancia del aún esposo de Maju Mantilla. Las nuevas imágenes fueron difundidas por 'Magaly TV, la firme' y reavivaron la polémica en torno a ambos.

Tras la reciente aparición junto al empresario, la veterinaria publicó en sus historias de Instagram un mensaje relacionado con las críticas y los comentarios de terceros. La publicación llamó especialmente la atención debido a que se conoció poco después de sus imágenes con el también deportista.

Mensaje de María Pía Vallejos en redes sociales.

Mensaje de María Pía Vallejos en redes sociales.

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Maju Mantilla lanza mensaje tras ampay de Gustavo Salcedo y María Pía juntos nuevamente: “Gracias”

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El fuerte mensaje que compartió María Pía Vallejos tras ampay con Gustavo Salcedo

María Pía Vallejos utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión sobre las opiniones ajenas y la manera en que una persona puede ser juzgada por los demás. La publicación apareció el lunes 5 de octubre, después de que se difundieran las imágenes que nuevamente la relacionan con Gustavo Salcedo.

"Los que odian, odiarán. La gente siempre dirá algo; hablar es lo suyo. Y lo que la gente piense de ti no es asunto tuyo", se lee en el mensaje publicado por la veterinaria, quien además acompañó la frase con los hashtags "#loquesea" y "#vivetuvida".

Aunque la veterinaria no mencionó directamente a la exconductora de 'Arriba mi gente' ni al empresario en su publicación, el mensaje generó comentarios debido al contexto en el que fue compartido. Esto ocurre luego de que la profesional asegurara anteriormente que prefería apartarse de cualquier situación relacionada con el empresario.

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María Pía Vallejos y Gustavo Salcedo son ampayados pese a reciente viaje del empresario con Maju Mantilla

Gustavo Salcedo fue captado nuevamente junto a María Pía Vallejos durante el último fin de semana, de acuerdo con las imágenes difundidas por el programa 'Magaly TV, la firme'. Según el espacio de espectáculos, el empresario y la veterinaria coincidieron en el Club Regatas.

La nueva aparición ocurre después del viaje que Gustavo Salcedo realizó a Europa junto a Maju Mantilla, situación que también había generado atención mediática. Semanas antes, María Pía Vallejos había decidido marcar distancia públicamente y pidió que dejaran de vincularla con el esposo de la exreina de belleza.

En aquella oportunidad, durante una declaración para 'Amor y Fuego', la veterinaria explicó su decisión con una frase contundente: "Yo creo que una mujer inteligente sabe cuándo retirarse. Yo doy un paso al costado (...) Yo ya no quiero que me relacionen con Gustavo. Creo que a buen entendedor, pocas palabras".

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