Conductores de ‘Esto es guerra’ cuestionan a las autoridades por falta de acciones ante el Fenómeno del Niño: “Sabíamos cómo iba a ser” Mathías Brivio y Katia Palma expresaron su solidaridad con los damnificados por las fuertes lluvias en Piura y lanzaron duras críticas por la falta de prevención de las autoridades frente al Fenómeno del Niño.

Conductores de 'Esto es guerra' expresaron su solidaridad con las personas afectadas por el Fenómeno del Niño. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Conductores de 'Esto es guerra' expresaron su solidaridad con las personas afectadas por el Fenómeno del Niño. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Los conductores de 'Esto es guerra', Mathías Brivio y Katia Palma, aprovecharon la edición del viernes 27 de noviembre para pronunciarse sobre las consecuencias de las intensas lluvias que afectan al norte del país. Durante la transmisión, ambos enviaron un mensaje de solidaridad a las familias de Piura que sufrieron inundaciones y pérdidas materiales, además de expresar su preocupación por la situación que atraviesa el Perú ante la llegada del Fenómeno del Niño.

Sus declaraciones también estuvieron acompañadas de críticas a las autoridades por la falta de acciones preventivas, pese a que se conocía la magnitud que podría alcanzar este evento climático. El representante de los 'combatientes' señaló que los problemas en los sistemas de alcantarillado y otras infraestructuras evidencian una preparación insuficiente, mientras que la exjurado de 'Yo soy' reforzó el llamado para que los responsables adopten medidas urgentes.

La crítica de Mathías Brivio y Katia Palma en 'Esto es guerra' ante la inacción de las autoridades por el FEN

Mathías Brivio dedicó unos minutos del programa para dirigirse a los habitantes de Piura y de otras localidades del norte peruano que vienen enfrentando las consecuencias de las precipitaciones. El conductor reconoció las dificultades que atraviesan las familias que perdieron sus pertenencias debido a las inundaciones y destacó la importancia de acompañarlas en este complicado momento.

"Un fuerte abrazo a toda la gente de Piura, del norte de nuestro país. Sabemos lo que ha sido esas lluvias que han inundado las calles, esa lluvia que ha hecho que muchas personas pierdan lo poco que tienen. Lo material se puede recuperar, pero, sabemos lo difícil que es recuperar las cosas materiales en nuestro país", expresó.

Sin embargo, su intervención no se limitó a un mensaje de apoyo. Mathías Brivio cuestionó la preparación de las autoridades frente al Fenómeno del Niño y recordó que existían advertencias sobre la intensidad que podría alcanzar este evento climático.

"Recién está empezando y ya estamos viendo las consecuencias de este Niño extremo que ha llegado a nuestro país. Nuevamente, un jalón de orejas para nuestras autoridades. Sabíamos que este Niño iba a llegar, la potencia de este Niño, cómo iba a ser y vemos que los alcantarillados y las demás cosas que debían estar bien, no lo están", sostuvo el conductor.

A su turno, Katia Palma respaldó el cuestionamiento y pidió una respuesta inmediata de los responsables de gestionar las medidas de prevención.

Fenómeno del Niño: fuertes lluvias atacan Piura e inundan las calles

Las declaraciones de los conductores de 'Esto es guerra' se produjeron en medio de una complicada situación en Piura, donde las precipitaciones registradas durante noviembre provocaron inundaciones, desbordes y dificultades para el tránsito en diferentes localidades. Uno de los episodios más preocupantes ocurrió el jueves 26 de noviembre, cuando las lluvias volvieron a afectar tanto a la zona urbana como a distintas provincias de la región.

De acuerdo con los reportes difundidos, las precipitaciones alcanzaron principalmente a Morropón, Ayabaca y Huancabamba, donde se registraron acumulados superiores a los 40 milímetros. Asimismo, se informó sobre la activación de al menos 10 quebradas, acompañada de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que superaron los 35 kilómetros por hora.

Las condiciones climáticas también ocasionaron restricciones en las vías de comunicación hacia Canchaque y Huarmaca, situación que dificultó el desplazamiento de los habitantes y dejó centros poblados aislados. Este escenario incrementó la preocupación por la seguridad de las familias que viven en sectores expuestos a las crecidas de quebradas y posibles deslizamientos.

En la ciudad de Piura, las lluvias comenzaron durante la tarde y se extendieron por sectores como Castilla, Veintiséis de Octubre y el distrito de Piura.

Según los reportes de Senamhi recogidos en la cobertura periodística, se registraron acumulados de hasta 13,7 milímetros en la ciudad, mientras que diferentes zonas urbanas quedaron expuestas a la formación de aniegos.