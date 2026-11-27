Estrella de ‘Esto es Guerra’ abandona los escándalos e impacta al unirse a grupo religioso: “Esclavo de amor a Dios” A sus 22 años, el modelo decidió ponerle un alto a sus polémicas y acercarse a Jesucristo y a la Virgen María por pedido de sus padres.

El chico reality es uno de los más queridos en la actualidad en 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/Facebook.

El chico reality es uno de los más queridos en la actualidad en 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/Facebook.

Raúl Carpena, integrante de 'Esto es guerra', llamó la atención de sus seguidores al compartir una faceta poco conocida de su vida personal. A sus 22 años, el modelo nacido en Chiclayo contó que comenzó a acercarse a la religión católica luego de que su madre y sus tías lo animaran a participar en una congregación religiosa.

El chico reality, quien ha protagonizado ampays y diversas polémicas en televisión, compartió su experiencia en una ceremonia de los Heraldos del Evangelio Perú, en Lima. Según relató, esta fue la primera vez que asistió a una misa y aseguró que se sintió cómodo durante la celebración.

“Llegué aquí por mi mamá y mis tías, que son devotas de la Virgen María, por esta iglesia aquí en Lima”, comenzó explicando el influencer al contar qué lo llevó a participar en una congregación religiosa.

Raúl Carpena contó su experiencia dentro de la congregación. Foto: Facebook

Raúl Carpena cuenta cómo fue su acercamiento a la religión católica

Raúl Carpena acudió junto a sus padres a la sede de los Heraldos del Evangelio Perú, ubicada en Surco. Durante la ceremonia, el modelo recibió una bendición con agua bendita y vistió una capa corta de color crema, que llevaba bordada en el pecho la cruz roja característica de la congregación.

El integrante de 'Esto es guerra' reconoció que inicialmente no le daba mucha importancia a la religión, pero que decidió vivir esta experiencia a raíz de la invitación de sus familiares. Tras participar en la ceremonia, manifestó que se siente más cercano a la fe católica.

“Me he sentido muy cómodo con la gente, con el padre, con cómo ha explicado la misa, como que a seguir a la Virgen y todo esto. Entonces, ahora que ya estoy más metido en lo que es la religión y lo que es este nuestro catolicismo, me siento muy feliz de haber dado esta meta como persona, con espíritu de esclavo de amor a Dios y a la Virgen”, señaló el modelo.

Raúl Carpena invita a sus seguidores a que visiten la iglesia

Luego de compartir su experiencia, Raúl Carpena animó a sus seguidores en redes sociales a acercarse a la comunidad religiosa y participar en sus actividades. El chico reality aseguró que se encuentra viviendo esta etapa junto a su familia.

“Sí, claro que sí, todas las personas son bienvenidas a la consagración con la Virgen. Yo me estoy acercando con mi familia. Está muy bonito, así que nada, sean ustedes partícipes también de visitar el nacimiento de este lugar que está preparado para todos ustedes. ¡Salve María!”, finalizó.