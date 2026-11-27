Rosángela Espinoza habla por primera vez tras revelarse que su novio estaría casado y con hijo: “Me dijo que ya estaba separado” La integrante de 'Esto es Guerra', Rosángela Espinoza aseguró que su novio piloto, Ricardo Sala Anchorena, le afirmó que no tenía hijos.

La vida amorosa de Rosángela Espinoza acaparó la atención luego de que el programa 'Magaly TV, la firme' sacara a la luz detalles de su relación con Ricardo Sala Anchorena, un piloto comercial de 47 años.

Durante la última edición del espacio de Magaly Medina, se mostraron documentos que indicarían que el empresario aún está casado. También se difundieron imágenes de un viaje por Europa en el que habría compartido con su esposa. Tras conocer esta información, la integrante de 'Esto es Guerra' decidió pronunciarse y contar qué versión le dio el piloto cuando empezaron a salir.

Comunicado de Rosángela Espinoza. Foto: Instagram

Rosángela Espinoza asegura que su novio no tenía hijos

Antes de que se difundiera el reportaje completo, Rosángela Espinoza recurrió a sus historias de Instagram para compartir un comunicado y explicar lo que sabía sobre la situación sentimental de Ricardo Sala. La influencer aseguró que, cuando empezó a salir con él, recibió la versión de que ya no mantenía una relación con su esposa y que incluso había iniciado los trámites para divorciarse.

"Cuando conocí a Ricardo, me dijo que ya estaba separado, que había firmado en notaría como parte de su trámite de divorcio y que no tenía hijos. Eso me dio tranquilidad para seguir conociéndolo", escribió la exchica reality.

Rosángela Espinoza cuestiona que ventilen aspectos privados de su romance

La exchica reality también expresó su molestia por la atención que ha recibido su relación. Aunque reconoció que, por su trabajo, está acostumbrada a despertar el interés del público, señaló que no todos los asuntos de su vida deberían convertirse en tema de debate.

Rosángela Espinoza también hizo hincapié en que Ricardo Sala no pertenece al mundo del espectáculo y lleva una vida laboral alejada de las cámaras, a diferencia de ella, que está acostumbrada a la exposición mediática. "Me parece injusto que se expongan detalles personales que están fuera de lugar y se saquen conclusiones sobre mí", manifestó.