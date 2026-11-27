Grupo 5 anuncia 9 conciertos en el Parque de la Exposición en 2027: fechas, venta de entradas y lo que debes saber de su regreso a Lima La aclamada orquesta Grupo 5 sorprendió al anunciar 9 fechas en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La venta de entradas ya tiene día y hora confirmados, y, si eres fan, no te puedes perder el evento.

Grupo 5 ofrecerá 9 conciertos en abril de 2027 en Lima, evento que marcará su regreso a Lima con un show propio después de tres años. | Foto: Grupo 5

Grupo 5 ofrecerá 9 conciertos en abril de 2027 en Lima, evento que marcará su regreso a Lima con un show propio después de tres años. | Foto: Grupo 5 Foto: Grupo 5

Tras varios días de especulaciones en redes sociales, Grupo 5 despejó todas las dudas sobre las pistas que venía compartiendo con sus seguidores. La agrupación de Monsefú confirmó que realizará nueve conciertos en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima durante abril de 2027, una apuesta inédita que también marcará su regreso a la capital con un espectáculo propio después de tres años.

El anuncio llegó mediante un video difundido en Instagram, donde los músicos revelaron el recinto elegido para esta serie de presentaciones. La noticia puso fin a los rumores que se intensificaron en los últimos días, cuando publicaciones con el número nueve y la palabra "Lima" llevaron a muchos seguidores a anticipar una extensa temporada de conciertos.

Video destacado ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Grupo 5 volverá a Lima con una residencia musical en el Parque de la Exposición

La agrupación chiclayana eligió el Anfiteatro del Parque de la Exposición para su esperado reencuentro con el público limeño. Aunque Grupo 5 apareció recientemente en el evento masivo organizado con motivo de la visita del papa León XIV al Perú, aquella participación formó parte de una programación especial y no correspondió a un concierto propio de la orquesta.

Por ello, estas nueve fechas representan el regreso oficial del grupo a Lima con una propuesta íntegramente encabezada por ellos. El anuncio coincidió además con su presencia en el programa digital ‘Somos lo que somos’, de Zaca TV, donde compartieron detalles sobre este nuevo proyecto, recordaron anécdotas divertidas junto a Giacomo Benavides y protagonizaron un encuentro cargado de cercanía y entusiasmo con los conductores del espacio.

Estas son las nueve fechas confirmadas para abril de 2027

Grupo 5 apostará por una serie de presentaciones distribuidas a lo largo de tres semanas. La decisión responde a la alta expectativa que acompaña cada una de sus apariciones en la capital y permitirá que más seguidores puedan acceder a los espectáculos. Las fechas confirmadas en el Anfiteatro del Parque de la Exposición son:

Sábado 2 de abril

Domingo 3 de abril

Lunes 4 de abril

Sábado 9 de abril

Domingo 10 de abril

Lunes 11 de abril

Sábado 16 de abril

Domingo 17 de abril

Lunes 18 de abril.

Grupo 5 ofrecerá 9 conciertos en abril de 2027 en Lima, evento que marcará su regreso a Lima con un show propio después de tres años.

¿Cuándo inicia la preventa y dónde comprar las entradas para ver a Grupo 5 en el Parque de la Exposición?

La venta de entradas de Grupo 5 comenzará este viernes 2 de diciembre a las 11.00 a. m. según informó la propia agrupación en sus plataformas oficiales. Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de Teleticket, empresa encargada de la comercialización para las nueve presentaciones.

Hasta el momento, Grupo 5 no ha dado a conocer los precios ni posibles promociones para la compra de entradas. Se espera que esos detalles sean revelados por la ticketera antes del inicio de la venta, que marcará el primer paso rumbo a una de las apuestas más ambiciosas de la orquesta en Lima durante los últimos años.