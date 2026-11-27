Hermana de Yahaira Plasencia preocupa al revelar complicaciones en su embarazo tras pelea con Olenka Mejía: “Perdóname, hijito” Silvana Plasencia compartió una fotografía desde un consultorio ginecológico tras intercambiar fuertes acusaciones con Olenka Mejía. Su pareja, Bryan Grados, también se pronunció sobre el bienestar del bebé.

Silvana Plasencia, hermana de Yahaira Plasencia, generó preocupación entre sus seguidores luego de publicar una fotografía desde una clínica el jueves 26 de noviembre. La joven, quien anunció su embarazo recientemente, acompañó la imagen con un mensaje dirigido a su bebé: "Perdóname, hijito". Su publicación apareció después del enfrentamiento que protagonizó con Olenka Mejía mediante historias de Instagram.

Asimismo, la situación también llamó la atención por las palabras de Bryan Grados, pareja de Silvana, quien expresó su confianza en que ambos se encontraban bien. "Todo estará bien, mi amor. Nuestro bebé estará bien", escribió. Ante las reacciones que generó la fotografía, la familiar de la cantante compartió una reflexión sobre el impacto que tuvieron los comentarios de otras personas durante esta etapa de su embarazo.

Silvana Plasencia se pronuncia por su embarazo tras su cruce con Olenka Mejía

La publicación Plasencia desde un consultorio ginecológico despertó inquietud entre los usuarios que habían celebrado la noticia de su embarazo. En la fotografía difundida por Bryan Grados, la joven aparece sentada en una camilla, mientras su pareja le dedica palabras ante la situación. Posteriormente, ella expresó su pesar por haber permitido que los conflictos externos afectaran su tranquilidad durante la gestación.

"Perdóname, hijito, por permitir que la maldad de otras personas nos afecte. Te amo", escribió la hermana de la intérprete. Su mensaje estuvo acompañado de una imagen tomada dentro del establecimiento médico, al que acudió el pasado jueves 26, un día después de hacer público que esperaba un bebé con Bryan Grados.



Silvana Plasencia comunica su estado de embarazo tras disputa con Olenka Mejía. Composición LR. Instagram

Los detalles detrás del enfrentamiento entre Silvana Plasencia y Olenka Mejía

El conflicto entre ambas personalidades comenzó luego de que Mejía lanzara comentarios contra la familia de la cantante. La modelo cuestionó la atención que recibe su pequeño, quien es hijo de George Plasencia, también hermano de la intérprete. Asimismo, señaló que ninguno de sus familiares se preocupaba por él. Ante estas declaraciones, la reciente madre decidió responder con una serie de mensajes en redes.

"Hagan firmar siempre a los padres de sus hijos, no se lo pongan a otro. Recuerden no engañar a sus parejas con alcaldes de una provincia. Recuerden ganarse la vida con trabajo, no con el oficio más antiguo", escribió Plasencia. Mientras que la empresaria respondió con: "Pruebas hay de tus abxxtos que hiciste y nadie sabe, ¿quieren saberlo? Pruebas y chats hay que engañas a tu ex pareja con futbolistas de 3ra. ¿Las quieres ver".