Cantante Jonatan Rojas responde fuerte a Luciana Roy tras exponer que el rechazo de su familia afectó su relación: "Es incómodo" Jonatan Rojas se pronunció tras las declaraciones de Luciana Roy sobre los problemas que habrían marcado su relación. El cantante defendió el vínculo con sus padres y hermanos.

Jonatan Rojas aseguró que su familia es un factor importante para él en todo sentido. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Jonatan Rojas aseguró que su familia es un factor importante para él en todo sentido. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El cantante Jonatan Rojas decidió responder públicamente a las declaraciones de su expareja, Luciana Roy, quien reveló algunos de los motivos que habrían influido en el fin de su relación. La joven y madre de su hijo señaló que el artista daba mayor importancia a sus padres y hermanos que a la familia que ambos habían formado, una situación que, según su versión, generó dificultades durante su convivencia.

Las declaraciones de la locutora de radio también pusieron sobre la mesa el presunto rechazo que habría experimentado por parte de los familiares del intérprete. Ante la exposición de estos asuntos personales, el integrante de los Hermanos Yaipén manifestó su incomodidad y resaltó el papel que sus seres queridos han tenido en su vida y en su desarrollo profesional, dejando clara su postura frente a los cuestionamientos.

Jonatan Rojas responde tras acusaciones de Luciana Roy

Jonatan Rojas no ocultó su molestia por la difusión de detalles relacionados con su entorno familiar. El cantante consideró que se trata de un asunto privado que involucra a personas importantes en su vida, por lo que expresó su incomodidad ante la exposición pública de esta controversia.

"La verdad que es incómoda esta situación porque es algo personal. Siempre todos estos años de mi carrera artística me he mantenido al margen de todo este tipo de cosas, de que se toquen temas tan sagrados que es la familia", manifestó el artista.

Asimismo, el intérprete aprovechó la ocasión para expresar el profundo cariño y agradecimiento que siente por sus padres y hermanos. Según explicó, ellos han sido fundamentales tanto en su historia personal como en el camino que ha recorrido dentro de la música.

"Siento que mis padres siempre los voy a tener presente, que son seres que amo con mucho amor, con mucho cariño, y siempre han sido parte fundamental, en el caso de mi padre, mis hermanos en mi carrera. Y creo que más allá de todo eso, soy una persona bendecida por ello", agregó Jonatan Rojas.

¿Qué dijo Luciana Roy sobre el fin de su relación con Jonatan Rojas?

Por su parte, Luciana Roy había compartido su perspectiva sobre los problemas que marcaron su relación con Jonatan Rojas. La joven sostuvo que uno de los principales conflictos estaba relacionado con las prioridades del cantante, pues consideraba que él concedía mayor importancia a su familia de origen que al hogar que ambos habían construido.

"Más importante para él era su familia (papá, mamá) y no su familia nuclear. Lo hablábamos. Él tenía 'mamitis', 'papitis'. Para él es muy importante su familia y eso está bien", expresó la joven.

La expareja del cantante también se refirió al presunto rechazo que habría recibido por parte de los familiares de Jonatan Rojas. Según explicó, con el tiempo llegó a considerar que las dificultades no estaban relacionadas exclusivamente con su persona, sino con la presencia de cualquier pareja en la vida del intérprete.

"No era conmigo el tema, era con cualquier persona que estuviese en ese lugar. Esa es la conclusión a la que llegué", sostuvo Luciana Roy.