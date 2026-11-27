Susana Alvarado hace conmovedor pedido en medio de lluvias e inundaciones en su natal Piura: "Todas las personas damnificadas..." La popular cantante de Corazón Serrano Susana Alvarado manifestó su preocupación por la emergencia que atraviesa su natal Piura e hizo un llamado a apoyar a las familias damnificadas.

La difícil situación que atraviesa Piura debido a las intensas lluvias también ha impactado a Susana Alvarado. La cantante de Corazón Serrano utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación por los estragos que las precipitaciones vienen causando en distintas zonas de la región norteña, donde nació y reside parte de su familia.

En medio de su agenda musical, la artista de 28 años optó por dirigir la atención hacia quienes han resultado afectados por las inundaciones. Desde su vivienda en su lugar natal, la intérprete evidenció su inquietud por el panorama que observa y dedicó un mensaje especial a las familias perjudicadas.

Susana Alvarado ora por los damnificados en medio de inundaciones en Piura

Durante las últimas horas, Susana Alvarado publicó una historia de Instagram en la que mostró una parte del interior de su vivienda y una ventana desde donde se apreciaba el mal tiempo en el exterior. Aunque las imágenes no evidencian que su casa haya resultado inundada, sí reflejan las persistentes lluvias que afectan a la región. Junto a la fotografía, escribió una frase que resume el escenario que vive la región: "Piura es un río y la lluvia no para".

Más adelante, la vocalista de Corazón Serrano compartió una oración dedicada a quienes afrontan los efectos del desastre natural. Con evidente sensibilidad ante lo que ocurre en su tierra natal, pidió protección para las familias afectadas por las inundaciones. "Señor y Padre nuestro, te pedimos que protejas y consueles a todas las personas damnificadas por las lluvias e inundaciones, dándoles refugio seguro, paz en medio del temor y fuerza para reconstruir sus vidas", expresó la cantante, quien también publicó una imagen con el pronóstico del tiempo en la región. La captura advertía que las precipitaciones y las altas temperaturas continuarían durante los próximos días.

Susana Alvarado se pronuncia en medio de emergencia en Piura.

La publicación generó reacciones entre sus seguidores, quienes también enviaron mensajes de apoyo para las comunidades perjudicadas. La preocupación de la artista no resulta extraña, ya que suele mantener un fuerte vínculo con Piura y aprovecha sus días libres para regresar a su hogar y reunirse con sus seres queridos.

Susana Alvarado se pronuncia en medio de emergencia en Piura.

Susana Alvarado se pronuncia en medio de emergencia en Piura.

El pronunciamiento de Susana Alvarado llega en uno de los momentos más exitosos de su carrera. La cantante continúa como una de las figuras más populares de Corazón Serrano, agrupación que mantiene una sólida presencia en escenarios de todo el país. Paralelamente, su relación con el conductor Paco Bazán sigue despertando interés entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a cada aparición pública y publicación compartida por ambos. Aunque esta vez el foco estuvo lejos del romance, la artista decidió utilizar su alcance para visibilizar la situación que atraviesa Piura y expresar su solidaridad con los damnificados.