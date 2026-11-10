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Gustavo Salcedo y periodista de Latina protagonizan tenso cruce de palabras en redes sociales: "Calladito te ves más bonito”

El empresario Gustavo Salcedo cuestionó la ética del reportero de ‘Arriba mi gente’, programa que condujo Maju Mantilla. El periodista no tardó en responderle y en recordar su historial.

Polémica entre Gustavo Salcedo y reportero de Latina recordó el pasado del empresario con su aún esposa Maju Mantilla.
Polémica entre Gustavo Salcedo y reportero de Latina recordó el pasado del empresario con su aún esposa Maju Mantilla. | Foto: composición LR/ATV/LatinaFoto: composición LR/ATV/Latina
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Gustavo Salcedo volvió a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no por su vínculo con Maju Mantilla, sino por un enfrentamiento en redes sociales con un periodista de ‘Arriba mi gente’, programa que alguna vez tuvo a su aún esposa entre sus figuras. El empresario cuestionó la cobertura que Jorge Solari, reportero del espacio de Latina, realiza sobre el denominado caso Liceo Naval y desató una acalorada discusión en plataformas digitales.

Lo que comenzó como un comentario crítico terminó en un intercambio de respuestas que rápidamente captó la atención de los usuarios. Además, el episodio volvió a poner sobre la mesa antecedentes que marcaron la relación de Salcedo con personas vinculadas al programa.

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Gustavo Salcedo y periodista de ‘Arriba mi gente’ protagonizan cruce de respuestas

La controversia surgió luego de que Gustavo Salcedo expresara públicamente su desacuerdo con el tratamiento informativo que ‘Arriba mi gente’ y Solari daban al caso. En su mensaje, sostuvo que la difusión constante de nuevos detalles podía resultar excesiva debido a la presencia de menores involucrados.

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Bajo esa línea, el empresario señaló que, a su juicio, la cobertura priorizaba el impacto mediático sobre otros criterios periodísticos. “Tu insistencia en explotar cada nuevo detalle del caso deja de parecer información y empieza a parecer una búsqueda permanente de likes, visualizaciones y audiencia a costa de la ética periodística”, escribió. Asimismo, pidió al reportero ponerse en el lugar de los padres del menor involucrado y afirmó que, de tratarse de un hijo suyo, no le gustaría que el caso recibiera una exposición tan amplia.

Polémica entre Gustavo Salcedo y periodista de Latina.

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La respuesta de Jorge Solari no tardó en aparecer. El reportero dejó de lado el debate sobre la cobertura del caso y apuntó directamente al historial reciente del empresario. “¿Tú me vas a hablar de ética y valores? ¿Vas a meterte en comentarios de agresiones? (...) No somos patas, pero consejo, hazte a un ladito que calladito te ves más bonito”, replicó.

Salcedo insistió entonces en que su observación estaba dirigida al tratamiento informativo del tema y cuestionó que la respuesta derivara hacia aspectos personales. “Sí, yo. No esperaba que fuéramos amigos ni pretendo decirte cómo hacer tu trabajo. Te hice una crítica sobre ética y respondiste con un ataque personal”, contestó. El confrontamiento fue captura por el comunicador Ric La Torre antes de que supuestamente sea eliminado de las redes sociales.

El intercambio también reavivó la controversia que protagonizó con Maju Mantilla. En 2025, el empresario anunció el fin de su matrimonio y acusó públicamente a la exreina de belleza de haberle sido infiel con Christian Rodríguez, entonces productor de ‘Arriba mi gente’. Tras la polémica, ambos dejaron Latina. Poco después, Salcedo agredió a Rodríguez en la vía pública y quedó involucrado en una investigación por diversos presuntos delitos denunciados por el exproductor, entre ellos tentativa de homicidio. No obstante, tras un año de diligencias, la Fiscalía archivó la mayor parte del caso y solo mantuvo una imputación relacionada con lesiones leves. Entretanto, Gustavo y Maju fueron vistos juntos en más de una ocasión tras la polémica separación.

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