Alejandra Baigorria se pronuncia sobre las críticas contra Francho Sierralta: “A mi no me gusta…” Alejandra Baigorria dio una respuesta contundente tras ser interpelada acerca de Francho Sierralta, amigo de Said Palao, cuya infidelidad fue expuesta por segunda vez tras presentarse en el show de Luzu TV en Lima.

Alejandra Baigorria fue consultada sobre la polémica que protagonizó Francho Sierralta durante la presentación de Luzu en Lima, donde recibió alusiones de “infiel” por parte del público. La empresaria evitó pronunciarse sobre el comportamiento del amigo de su esposo, Said Palao.

La exintegrante de 'Combate' explicó que prefiere no comentar los problemas personales de otras figuras públicas, pues considera que debe mantener la misma postura que espera de los demás. Sin embargo, reconoció que suele responder a los usuarios que cuestionan su vida en redes sociales y aseguró que disfruta esos intercambios.

Alejandra Baigorria se pronuncia sobre aquellos que opinan sobre su vida

Tras ser intervenida la exreality dejó claro que no tenía intención de involucrarse en la controversia. Adicionalmente, explicó que prefiere concentrarse en sus asuntos personales. "Yo no opino de nadie, porque a mí no me gusta que opinen de mi vida, por tanto, yo no opino de la vida de nadie. Me va mejor así", manifestó la empresaria.

Asimismo, la ex de Mario Hart señaló estar enfocada tanto en sus negocios como también en su entorno cercano, indicando que le funciona mejor enfocarse en sus propios asuntos sin mirar al resto. "Me va bien sin opinar ni mirar a nadie, yo miro al frente, a mis negocios, a mi familia, a mi salud y me va mucho mejor, mirar al lado no, nunca más", expresó Baigorria.

'La patrona' asegura disfrutar de las peleas en redes

La empresaria aseguró que evita involucrarse en los conflictos de otras personas, pero reconoció que tiene una actitud diferente cuando recibe comentarios negativos en sus propias plataformas digitales. La empresaria sostuvo que no suele quedarse callada frente a quienes la cuestionan y que continuará respondiendo a sus detractores.

"Yo me peleo con todo el mundo y me seguiré peleando, porque soy una persona que no se queda callada, esa es mi personalidad de toda la vida y no va a cambiar, lo siento", expresó Baigorria entre risas, señalando que encuentra entretenido contestar a los usuarios que buscan confrontarla.