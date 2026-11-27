'Esto es guerra' se alista para competir contra el regreso de 'Combate': Peter Fajardo anuncia novedades y responde a Marisol Crousillat, la 'Reina Madre' Luego de que Marisol Crousillat acusara a 'Esto es guerra' de contactar a sus nuevas figuras, Peter Fajardo respondió en entrevista con La República y aseguró que solo se enfoca en su programa y alista sorpresas para el cierre de año.

"La competencia es bienvenida", aseguró Peter Fajardo al ser consultado sobre el regreso de 'Combate', reality pionero de la televisión peruana que próximamente volverá a la pantalla chica. Su retorno marcará un nuevo enfrentamiento con 'Esto es guerra' por el rating. En entrevista con La República, el productor del espacio de América Televisión afirmó que no teme la competencia y adelantó que prepara varias sorpresas para la próxima temporada, en medio de las expectativas por el estreno del programa de ATV.

Por otro lado, respondió a los señalamientos de Marisol Crousillat, conocida como la 'Reina madre', quien sostuvo que integrantes de la producción de EEG contactaron a cuatro de los dieciséis jóvenes seleccionados para su nuevo proyecto. Al respecto, restó importancia a sus declaraciones y aseguró que está concentrado en preparar novedades para el reality.

'Queremos darle calidad a nuestro público': Peter Fajardo anuncia novedades en 'Esto es guerra'

Durante la preventa de América Televisión 2027, realizada en San Miguel, Peter Fajardo conversó en exclusiva con La República y adelantó algunos detalles de lo que prepara 'Esto es guerra' para su próxima temporada. El productor señaló que el objetivo es ofrecer contenido de calidad al público, por lo que el equipo de producción trabaja en nuevas propuestas ante el esperado estreno de 'Combate: nueva generación'.

Asimismo, reconoció que innovar en televisión representa un desafío, pues considera que gran parte de los formatos y las dinámicas ya se han presentado. Sin embargo, aseguró que buscarán sorprender a la audiencia con alternativas que renueven la experiencia del reality.

"En la televisión nada es nuevo, ya se creó todo. Pero, de alguna u otra manera, queremos sorprender a nuestros televidentes brindándoles nuevas alternativas y dinámicas dentro del programa", expresó el productor.

Peter Fajardo responde a las declaraciones de Marisol Crousillat sobre 'Esto es guerra'

La polémica entre las producciones de ambos realities también formó parte de la conversación. Marisol Crousillat, responsable de 'Combate', denunció que algunos jóvenes que participaron en el casting masivo de ATV comenzaron a recibir propuestas de 'Esto es guerra' luego de que sus audiciones fueran difundidas en redes sociales.

Consultado sobre estos señalamientos, Peter Fajardo restó importancia a las declaraciones de su colega y aseguró que no está pendiente de los comentarios de la competencia. Por el contrario, sostuvo que el regreso del reality de ATV representa una oportunidad para quienes buscan trabajar en televisión y afirmó que espera con expectativa su estreno.

El productor también reconoció que el retorno de 'Combate' representa un nuevo desafío para el programa de América Televisión. Por ello, adelantó que los días 1 y 2 de diciembre presentarán propuestas que, según aseguró, todavía no se han visto en 'Esto es guerra'.

"Y sí, claro, tenemos que reforzarnos para hacerle competencia a 'Combate'. No será fácil, pero buscaremos sorprender este 1 y 2 de diciembre con algo que hasta ahora no se ha visto en 'Esto es guerra'", concluyó.