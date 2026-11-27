Camila, hija de Christian Domínguez, confiesa por qué expuso el distanciamiento con su padre: "Necesitaba que empiece a darme atención" Camila abrió su corazón y habló sobre el trasfondo del alejamiento de su padre, Christian Domínguez. La joven modelo reflexionó sobre el dolor que le provocó este episodio familiar.

Lo que para muchos fue una polémica familiar expuesta en redes sociales tenía detrás una razón mucho más personal. Camila Domínguez reveló que las publicaciones con las que hizo público su distanciamiento de Christian Domínguez respondían a una necesidad que arrastraba desde hacía años: sentirse más acompañada por su padre.

La hija de Melanie Martínez se sinceró sobre este episodio en una reciente entrevista y reconoció que, cuando decidió expresar sus emociones públicamente, todavía era una niña que buscaba una forma de manifestar la frustración que le provocaban las ausencias del cantante en momentos importantes de su vida.

Camila reconoce que buscó llamar la atención de su padre, Christian Domínguez

Durante su conversación en ‘Magaly, el podcast’, Camila recordó que en aquel momento creyó que hacer pública la situación era la única alternativa para que su padre comprendiera cuánto le afectaba la distancia entre ambos. Aunque ahora analiza ese episodio desde otra perspectiva, aseguró que actuó guiada por lo que sentía entonces.

Al explicar qué la llevó a tomar esa decisión, admitió que buscaba captar la atención del líder de la Gran Orquesta Internacional. “En ese momento decidí que era una manera de llamar la atención de mi papá, pero en mi momento de niña creí que era la mejor opción”, confesó.

La joven aclaró que su principal deseo era compartir más tiempo con el cantante y contar con su presencia en experiencias importantes de su vida. “Obviamente, quería hacer notar que necesitaba que mi papá empiece a darme la atención que yo quería que me dé (...). Quiero que mi papá venga a mis actuaciones del colegio, que mi papá me saque cuando pueda”, expresó.

Camila también señaló que no reniega de los sentimientos que manifestó en aquel momento, pese a la exposición mediática que alcanzó el tema. No obstante, la participante de Miss Teen Supreme 2026 reconoció que, con los años, comprendió que algunos asuntos familiares pudieron manejarse de otra manera.

Al recordar las consecuencias de ese distanciamiento, la joven confesó que fue una etapa especialmente dolorosa por el vínculo que mantenía con su padre. “Obviamente, cuando pasó lo que sucedió el año pasado, sí me lastimó bastante y más porque era mi papá, entonces yo sí sentía que algo se había roto”, sentenció.