Paul Michael manda firme respuesta tras ser acusado por la madre de su hija de solo dar S/500 de pensión: "A veces se manipula la información" "Lo verán mis abogados", fue la advertencia que lanzó Paul Michael al responder sobre la denuncia presentada por Sofía Delgado, madre de su hija, quien aseguró que el 'combatiente' solo le pasa S/500 de pensión para su menor.

Paul Michael no desea dar mayores detalles de la controversia con su expareja por respeto a su hija. Foto: Composición LR/ YouTube/Carlos Felix URPI GLR

Paul Michael no desea dar mayores detalles de la controversia con su expareja por respeto a su hija. Foto: Composición LR/ YouTube/Carlos Felix URPI GLR Foto: Composición LR/ YouTube/Carlos Felix URPI GLR

Paul Michael se pronunció luego de que Sofía Delgado, su expareja y madre de su hija, lo denunciara públicamente por presuntamente entregarle solo S/500 mensuales para la manutención de la menor. La acusación fue difundida en un reportaje de 'Magaly TV, la firme', donde la joven también aseguró que existiría una deuda superior a los S/15.000 por concepto de pensiones devengadas.

En medio de la polémica, el integrante de 'Esto es guerra' fue entrevistado por La República durante la preventa de América Televisión 2027, realizada el jueves 26 de noviembre. Consultado sobre los cuestionamientos de la madre de su hija, el cantante evitó profundizar en el conflicto familiar, señaló que el asunto está en manos de sus abogados y cuestionó la información que se difunde en televisión.

Paul Michael responde tras acusación de Sofía Delgado, madre de su hija

Durante la conversación con La República, Paul Michael dejó en claro que no desea exponer públicamente los detalles de la controversia con su expareja. "Prefiero no hablar de ese tema, lo están viendo mis abogados", manifestó al ser consultado por la denuncia relacionada con la manutención de su hija.

Asimismo, el cantante hizo referencia a la información difundida en 'Magaly TV, la firme' y advirtió que, desde su perspectiva, algunos contenidos podrían presentar versiones distorsionadas de los hechos.

"Lo único que les voy a decir es que no todo lo que ven en televisión es verdad, a veces se manipula la información, de eso se van a encargar mis abogados", expresó.

Finalmente, la expareja de Pamela López explicó por qué prefiere mantener este asunto fuera de la exposición mediática y evitar referirse directamente a Sofía Delgado. "Son temas que no quisiera exponer por respeto y amor a mi hija y lo resolveré en privado. Prefiero evitar mencionar a la madre de mi hija", agregó.

¿De qué acusa Sofía Delgado, madre de la hija de Paul Michael, al integrante de 'Esto es guerra'?

La controversia se originó luego de que Sofía Delgado apareciera en un reportaje de 'Magaly TV, la firme', donde cuestionó el monto que, según su versión, recibe mensualmente de Paul Michael para cubrir las necesidades de su hija. La joven explicó que los S/500 corresponden a un acuerdo de conciliación establecido cuando la menor tenía aproximadamente un año.

Según detalló, destina S/400 al pago del colegio y utiliza los S/100 restantes para alimentación y otras necesidades. Además, aseguró que el cantante tendría una deuda superior a S/15.000 por pensiones devengadas y cuestionó que no asuma otros gastos, como un seguro médico y actividades de recreación.

Delgado también señaló que el integrante de 'Esto es guerra' no cumpliría regularmente con el régimen de visitas acordado. Incluso afirmó que, en algunas ocasiones, la menor queda esperando su llegada porque él no se presenta.

Otro de los cuestionamientos de la joven estuvo relacionado con la atención médica de su hija y la falta de apoyo en determinadas circunstancias. Estas declaraciones se sumaron a sus críticas sobre la responsabilidad económica del cantante.