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Espectáculos

Productora de ‘Combate’ molesta con ‘Esto es Guerra’ por contactar a sus postulantes: “Ellos siempre van a hacer todo para molestarnos”

Marisol Crousillat denunció que cuatro de los 16 jóvenes preseleccionados para el regreso de 'Combate' recibieron invitaciones para un casting de 'Esto es Guerra'. La productora aseguró que los aspirantes siguen comprometidos con el proyecto de ATV.

'Combate' se enfrenta a 'Esto es Guerra' pese a que aún no se ha estrenado. Composición LR. Instagram
'Combate' se enfrenta a 'Esto es Guerra' pese a que aún no se ha estrenado. Composición LR. Instagram
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El regreso de 'Combate' a la televisión peruana ya genera movimientos en el mundo de los realities de competencia. Marisol Crousillat, productora del formato de ATV, reveló que algunos jóvenes que participaron en el casting masivo del programa comenzaron a recibir propuestas de 'Esto es Guerra' después de que sus castings se difundieran en redes sociales.

Durante una entrevista con el espacio 'Sin +Q decir', Crousillat manifestó su incomodidad tras la comunicación de la competencia hacia los aspirantes seleccionados para la nueva temporada de su show. La productora precisó que cuatro de los 16 jóvenes preseleccionados fueron invitados a participar en las audiciones del programa de América Televisión, aunque aseguró que ninguno le manifestó intenciones de abandonar el proyecto del canal 9.

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Crousillat explicó que la situación comenzó después de que se viralizaran imágenes de las pruebas masivas organizadas para encontrar a los nuevos integrantes del reality. La exposición de los participantes en plataformas digitales habría facilitado que el programa rival identificara a algunos de los aspirantes.

“Bueno, desde que se hizo el casting masivo, ya hubo algunas imágenes que se viralizaron y estos chicos empezaron a recibir propuestas de ‘Esto es Guerra’. Chicos que jamás en la vida habían pasado por nada. Y que, como se viralizaban por sus propias redes, ya empezaron a contactarlos”, declaró la productora durante la entrevista.

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Pese a este escenario, Crousillat aseguró que conversó directamente con los cuatro postulantes para conocer sus intenciones. Según contó, todos le expresaron que no tenían pensado dejar el proyecto de ATV para incorporarse al formato rival. “Yo ya hablé con los chicos, ya firmé incluso con los cuatro chicos que fueron llamados para ‘Esto es Guerra’", sostuvo.

Asimismo, la productora indicó que la mayoría de los contratos para la nueva temporada de 'Combate' ya estaban firmados, lo que evidenciaría el avance del proceso de conformación del elenco oficial. Sin embargo, no precisó cuántos acuerdos estaban pendientes ni anunció una fecha oficial para el estreno del programa.

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