María Pía Copello y Ethel Pozo lloran en vivo al recordar el inicio de su podcast: “No sabía qué hacer” Las conductoras de 'Sin + que decir' protagonizaron conmovedor momento durante la última edición del podcast en YouTube.

María Pía Copello y Ethel Pozo protagonizaron un momento muy emotivo en el podcast 'Sin + que decir', donde terminaron llorando al recordar las dificultades que enfrentaron durante el año. En la conversación, que también contó con la participación de Luciana Roy e Israel Dreyfus, los integrantes del espacio se dedicaron palabras de agradecimiento y reconocieron el trabajo que hubo detrás del proyecto.

Aunque admitieron que los últimos meses estuvieron marcados por varios obstáculos, también valoraron lo que consiguieron como equipo. En medio de la charla, la exanimadora infantil recordó uno de los momentos que más la golpeó: los inicios de su podcast, cuando las pocas reproducciones de los videos llegaron a preocupar incluso a sus familiares.

María Pía Copello cuenta lo difícil que fue este año para ella y su familia

María Pía Copello reconoció que atravesó meses complicados y que, en varios momentos, le costó controlar sus emociones. La conductora contó que su estado de ánimo también afectó a sus seres queridos, especialmente a su esposo, quien no sabía cómo ayudarla mientras la veía pasar por una mala etapa a causa de las pocas vistas que sus podcasts generaban en su canal de YouTube.

"Yo por momentos, el control emocional se me iba a los suelos, mi familia también tuvo un año fregado al verme mal a mí, les afectaba a ellos, mi esposo quería verme bien y no sabía qué hacer, pobrecito. Ahora las lágrimas que tengo son de emoción, de felicidad porque se vienen cosas increíbles. Llegamos felices y cansados y estamos pensando 24/7 cómo avanzamos todo", expresó.

Pese a los momentos difíciles, la presentadora aseguró que hoy se siente contenta con lo que viene construyendo junto a su equipo. También tuvo palabras de reconocimiento para Ethel Pozo, a quien destacó por su entrega al podcast y por mantenerse pendiente de los contenidos incluso hasta altas horas de la noche.

"Es increíble encontrar un equipo humano que quiera hacer más de lo que tú estás pidiendo, tienes a Ethel pensando en la pauta, mandando a las 11 de la noche... Yo decía: ‘No puede ser que seamos tan parecidas’", comentó.

Ethel Pozo y María Pía Copello se emocionan al reconocer el trabajo de su equipo

Por su parte, Ethel Pozo explicó que sacar adelante el podcast demanda muchas horas de dedicación y que los buenos resultados no llegan de un día para otro. La hija de Gisela Valcárcel aseguró que disfruta apoyar a sus compañeros y aportar ideas para que el espacio siga creciendo.

"De verdad que se tiene que trabajar, esto no es de la noche a la mañana, se tiene que pensar en qué hacer, por eso me gusta ayudarte, ayudarlos en todo", manifestó, mientras se limpiaba las lágrimas.

María Pía no tardó en responderle con palabras de admiración y destacó sus cualidades profesionales. "Eres buena, Ethel, una profesional recontra capa", le dijo. La conductora también reconoció el aporte de Luciana Roy y le expresó su cariño: "Eres realmente maravillosa".