Programas electorales España 2026: qué proponen PSOE, PP, Vox y Frente Amplio sobre vivienda, empleo e inmigración Las propuestas de cuatro formaciones españolas difieren en vivienda pública, regulación de alquileres, jornada laboral y pensiones, con medidas específicas para jóvenes y trabajadores autónomos.

Los partidos en España, PP, PSOE, Vox y Frente Amplio, presentan propuestas diversas en vivienda, salarios y pensiones de cara a las elecciones del 29 de noviembre

Los partidos en España, PP, PSOE, Vox y Frente Amplio, presentan propuestas diversas en vivienda, salarios y pensiones de cara a las elecciones del 29 de noviembre AFP

Los programas del Partido Popular (PP), el PSOE, Vox y Frente Amplio plantean respuestas distintas a los problemas de vivienda, salarios y pensiones en España, ante las elecciones generales del 29 de noviembre. Las propuestas incluyen desde ampliar la vivienda pública y regular alquileres hasta reducir impuestos y modificar las condiciones laborales.

En vivienda, el principal contraste enfrenta la intervención pública y los límites al alquiler con la construcción de más inmuebles y la derogación de la Ley de Vivienda.

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¿Qué proponen los partidos sobre vivienda?

El PP plantea construir un millón de viviendas mediante una nueva Ley del Suelo, agilizar licencias y cambiar oficinas para destinarlas a residencias. También propone derogar la Ley de Vivienda, eliminar las zonas tensionadas y reducir del 10% al 4% el IVA de la primera casa para menores de 40 años.

Por su parte, el PSOE defiende impulsar el alquiler social, movilizar suelo público y financiar nuevas viviendas asequibles. Asimismo, plantea recuperar la renta básica de emancipación para jóvenes con ingresos bajos y rehabilitar inmuebles rurales. Frente Amplio propone invertir anualmente el 1% del PIB en vivienda pública de alquiler.

La coalición busca incorporar 1,5 millones de viviendas públicas en 12 años y limitar los alquileres en zonas tensionadas. Para un piso tipo de 80 metros cuadrados, propone un máximo de 600 euros mensuales, con un monto menor según los ingresos medios del barrio. Vox, en cambio, vincula vivienda e inmigración.

¿Cómo se diferencian en salarios y pensiones?

En materia laboral, el PSOE propone completar la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales sin recortar salarios y mantener el salario mínimo por encima del 60% del sueldo medio. Frente Amplio plantea aplicar esa jornada durante 2026 y reducirla progresivamente hasta 32 horas.

El PP apuesta por una cuota cero durante el primer año para nuevos trabajadores autónomos, mientras Vox propone eliminarla para quienes no alcancen el salario mínimo. Sobre pensiones, PP y PSOE defienden revalorizarlas según el IPC; Frente Amplio plantea que la pensión mínima no quede por debajo del salario mínimo.

Las diferencias también alcanzan la edad de jubilación y el financiamiento de los cuidados. Frente Amplio propone volver a los 65 años y permitir el retiro a los 60 en trabajos penosos o de alta siniestralidad. En 2023, el PP obtuvo 137 escaños y el PSOE, 121; la mayoría absoluta se situó en 176.