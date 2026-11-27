Armonía 10 pide ayuda por los daños que dejan las lluvias torrenciales en Piura: “Hacemos un llamado urgente a las autoridades” Armonía 10 se pronunció ante los daños por las lluvias en Piura y exigió acción urgente a las autoridades. La orquesta de cumbia pidió solidaridad para las familias afectadas.

Armonía 10 lanzó un comunicado mediante su Instagram donde hace un llamado a favor de los afectados tras las lluvias torrenciales en Piura. El conjunto musical perteneciente al departamento en mención apeló a la solidaridad de los ciudadanos de la localidad para brindar apoyo a quienes no tienen un lugar de resguardo tras el desastre, como también ofrecer ayuda a los animales en situación de vulnerabilidad.

La orquesta también mencionó la importancia de las acciones del Estado en este contexto, indicando el despliegue del equipo tecnológico, como de la mano de obra disponible para despejar las calles inundadas y atender a las familias que se encuentran en contexto crítico. Asimismo, otras voces de la cumbia peruana, como la integrante de Corazón Serrano, Lesly Águila, manifestaron su apoyo al pueblo piurano.

Armonía 10 se pronuncia ante los daños de las fuertes lluvias en Piura

La orquesta insignia de la cumbia peruana se manifestó tras los desastres provocados por las lluvias torrenciales en la 'Ciudad del eterno calor'. En su pronunciamiento llamó al apoyo mutuo de la ciudadanía piurana en cuanto al resguardo de los afectados del desastre. Adicionalmente, exigió la presencia del Estado encabezado por Keiko Fujimori frente a la situación.

"Hacemos un llamado URGENTE a nuestras autoridades. Exigimos que se despliegue toda la maquinaria y el personal necesario para despejar las calles inundadas y atender a las familias que se encuentran en situación de emergencia. ¡Es momento de actuar!", expresó el conjunto musical acerca de los deberes del actual Gobierno en este contexto.



Armonía 10 solicita la ayuda del Estado en favor de los afectados por las lluvias torrenciales en Piura. Composición LR. Instagram

Lesly Águila alza la voz tras los desastres ocurridos en Piura

La vocalista de Corazón Serrano solicitó la ayuda de sus seguidores para las familias afectadas en Piura, tanto con donaciones como con mano de obra frente a la situación. Asimismo, se manifestó en contra de la indiferencia ante los ciudadanos que están pasando momentos difíciles en esa situación.

"En estos momentos difíciles, mis oraciones están con cada familia que viene atravesando esta dura situación a causa de las lluvias. Hagamos un llamado a la solidaridad, ayudemos con lo que esté a nuestro alcance, donando alimentos o brindando cualquier apoyo", manifestó la intérprete.