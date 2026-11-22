¡Nadie esperaba su respuesta! Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez y Melanie Martínez, volvió a llamar la atención tras pronunciarse sobre su relación actual con Pamela Franco. La joven, quien anteriormente mantenía un vínculo cercano con la cantante, sorprendió al explicar qué lugar ocupa ahora la expareja de su padre en su vida.

Durante una entrevista en 'Magaly TV, la firme', Camila se presentó junto a su madre y habló sobre la reconciliación con el cumbiambero. Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando Magaly Medina quiso conocer qué había ocurrido con Pamela Franco, quien le brindó su apoyo durante el periodo en que estuvo distanciada de Christian Domínguez.

Camila Domínguez marca distancia de Pamela Franco y sorprende con contundente respuesta

Como se recuerda, Camila Domínguez y Pamela Franco habían mostrado cercanía en diferentes oportunidades. Incluso, la joven asistió a una celebración de cumpleaños de la cantante y llegó a agradecerle públicamente por el cariño que le había brindado.

Por ello, Magaly Medina no dudó en preguntarle directamente cómo era su vínculo actual con la intérprete de cumbia, luego de que retomara la comunicación con su padre.

"Es la mamá de mi hermana, ¿no? Nada más", respondió Camila, sin profundizar en los motivos de su aparente distanciamiento.

Sus palabras llamaron la atención debido a que anteriormente ambas habían compartido momentos familiares y mostrado una relación afectuosa.

No obstante, la hija del cantante evitó revelar si ocurrió algún conflicto con Pamela Franco y explicó que actualmente prefiere no involucrarse en las relaciones sentimentales de Christian Domínguez.

La joven también aclaró que su decisión de no hablar sobre las exparejas de su padre no se debe a una prohibición del artista, sino a los acuerdos que establecieron para reconstruir su relación.

¿Camila Domínguez dejó de ver a su hermana menor tras distanciarse de Pamela Franco?

Otra de las interrogantes que surgieron durante la entrevista fue cómo mantiene contacto con su hermana menor, hija de Christian Domínguez y Pamela Franco.

Camila explicó que continúa viendo a la pequeña, aunque los encuentros se producen principalmente cuando comparte tiempo con su padre.

"A mi hermana yo la veo con mi papá", manifestó.

Asimismo, contó que actualmente tiene diferentes responsabilidades académicas y participa en un certamen universitario, por lo que sus horarios no siempre coinciden con los de la niña.

Pese a estas dificultades, aseguró que procura acompañarla en sus actividades importantes, como presentaciones escolares, cuando tiene la oportunidad de hacerlo.

De esta manera, dejó claro que su relación con su hermana continúa, aunque la dinámica familiar es diferente a la que mantenían anteriormente.

¿Qué dijo Camila Domínguez sobre su reconciliación con Christian Domínguez y Karla Tarazona?

Camila también se refirió al proceso que atravesó para recuperar el vínculo con su padre después de varios meses de distanciamiento.

Según explicó, ambos tuvieron que conversar sobre las situaciones que les incomodaban y establecer límites para evitar nuevos conflictos.

La joven aseguró que actualmente la relación con Christian Domínguez marcha bien, pero precisó que eso no significa que necesariamente deba construir una relación cercana con Karla Tarazona, actual pareja del cantante.

En ese sentido, señaló que su prioridad era resolver las diferencias con su padre, debido a que el conflicto emocional que atravesó estaba relacionado directamente con él.

Así, Camila Domínguez dejó en evidencia que busca mantener su tranquilidad familiar sin involucrarse en las relaciones sentimentales del cumbiambero ni pronunciarse sobre sus exparejas.