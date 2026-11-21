Karla Tarazona revela que perdió 8 kilos y luce su nueva figura: "Cuando se notan..." La conductora Karla Tarazona celebró en redes sociales esta nueva etapa de su vida personal luego de perder 8 kilos en medio de su reciente matrimonio con Christian Domínguez.

Karla Tarazona reveló que bajó de peso gracias a un tratamiento supervisado por un especialista. | Foto: composición LR/Instagram

Karla Tarazona reveló que bajó de peso gracias a un tratamiento supervisado por un especialista. | Foto: composición LR/Instagram Foto: composición LR/Instagram

Karla Tarazona volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar los resultados de su transformación física. La conductora compartió un video en sus redes sociales en el que aparece bailando y dejó ver su nueva figura. Junto a las imágenes, reveló que ha perdido ocho kilos durante los últimos meses.

Desde hace varias semanas, los usuarios ya habían comentado la evidente reducción de peso de la presentadora. Sin embargo, recién ahora decidió contar detalles sobre este proceso personal, que coincide con una etapa de estabilidad tanto en el ámbito profesional como en su vida sentimental junto a Christian Domínguez, con quien mantiene una relación que atraviesa uno de sus momentos más sólidos tras su matrimonio.

Karla Tarazona celebra tras perder 8 kilos

A través de su cuenta de Instagram, Karla Tarazona publicó un video en el que aparece bailando y mostrando su figura. Junto a las imágenes, escribió una frase: “Cuando se notan esos 8 kilos de menos”. La presentadora también mencionó el tratamiento que sigue bajo supervisión médica.

La conductora ya había contado anteriormente cómo venía desarrollando este proceso. En declaraciones difundidas por Trome, explicó que llevaba dos meses de tratamiento con Wegovy, medicamento que utiliza para el control del peso, y expresó su satisfacción por los resultados obtenidos.

“Me ha ido superbién. Ya tengo dos meses de tratamiento y estoy regia”, comentó en aquella oportunidad

Karla Tarazona reveló que bajó de peso gracias a un tratamiento supervisado por un especialista.

Además del tratamiento médico, Tarazona ha compartido en sus redes sociales algunas de sus rutinas de ejercicio y actividades físicas. Estas publicaciones han permitido a sus seguidores conocer parte de los hábitos que forman parte de su proceso.

Mientras tanto, la conductora también atraviesa una etapa de proyectos familiares junto a Christian Domínguez. Ambos han manifestado su deseo de tener otro hijo y señalaron que vienen preparándose para concretarlo en 2027, aunque por ahora continúan priorizando las evaluaciones y el seguimiento médico.