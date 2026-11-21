Camila Domínguez marca distancia de Karla Tarazona tras reconciliarse con Christian Domínguez: “Para que mi salud mental esté bien” Camila Domínguez se presentó en 'Magaly TV, la firme', donde habló de su reconciliación con su padre, Christian Domínguez, pero indicó que no tiene planeado compartir momentos familiares con Karla Tarazona.

Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, atraviesa una nueva etapa en su vida familiar luego de retomar la comunicación con su padre, tras un periodo de distanciamiento. A sus 18 años, la joven ha comenzado a hablar públicamente sobre los conflictos que marcaron su relación con el cantante y las decisiones que tomó para recuperar la tranquilidad.

Durante una entrevista con Magaly Medina, Camila contó que actualmente mantiene una buena relación con su padre, aunque aclaró que no tiene intención de acercarse a Karla Tarazona. La joven explicó que ambos establecieron límites para reconstruir su vínculo y que, por ahora, prefiere compartir únicamente con Christian Domínguez y algunos integrantes de su familia paterna.

Camila Domínguez explica por qué no tiene vínculo con Karla Tarazona

Camila Domínguez quien se prepara para participar en un certamen de belleza en Colombia, contó que la reconciliación con su padre fue posible después de que ambos conversaran sobre las situaciones que les generaban incomodidad y acordaran respetar ciertos límites.

"Es un respeto, yo solicité algunos límites y y él me solicitó algunos límites que tenía que respetar y es lo que estamos haciendo. Nos hemos dicho las cosas que nos incomodan y en base a eso hemos decidido reconciliarnos y la verdad es que vamos muy bien", manifestó el viernes 20 de noviembre.

Sin embargo, la joven dejó claro que no considera necesario establecer una relación con Karla Tarazona. Según explicó, el conflicto que necesitaba resolver era directamente con su padre, por lo que decidió concentrar sus esfuerzos en recuperar ese vínculo.

"El daño que yo tuve fue con mi papá. Lo que yo siempre solicité o fue algo que me faltaba era de mi papá. Entonces, con el único que yo decidí reconciliarme, porque es el único que con el que debo reconciliarme para que yo pueda estar tranquila, mi salud mental esté bien, es con mi papá", añadió.

Finalmente, Camila Domínguez indicó que tiene un acuerdo con su padre, por ello no opinará sobre Karla Tarazona ni sobre ninguna de sus exnovias. "Yo creo que para él es suficiente y es lo que él también me ha comentado. Yo estoy haciendo las cosas bien, cuando me preguntan sobre ese tema o sobre las exparejas de mi papá, no doy respuesta alguna porque es un respeto que yo marqué con mi papá", concluyó.